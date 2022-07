Sanitat i sindicats obriran la setmana pròxima un calendari de negociació sobre els servicis d'emergència

El titular de Sanitat del Govern valencià, Miguel Mínguez, ha mantingut aquest divendres una reunió amb els representants dels sindicats que formen part de la Taula Sectorial de Sanitat.

A la sessió han assistit així mateix la directora general d'Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, la directora general de Recursos Humans, Carmen López, i altres representants de la Conselleria, apunten fonts d'aquest departament.

En la reunió s'ha abordat la situació dels servicis d'emergència sanitaris i, tant l'administració com els representants sindicals, han acordat establir un calendari de negociació que donarà començament la setmana pròxima amb la celebració d'una taula tècnica.

Per la seua banda, el sindicat SIMAP ha fet públic hui un comunicat en el qual al·ludeix a les "deficiències en el Servici d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU), aguditzades des del començament de l'estiu".

D'acord a aquest col·lectiu, està situació "ve succeint des de fa anys, i un dels problemes més seriosos és la falta de metge en les unitats".

"Evidentment, aquesta situació impedeix que l'atenció mèdica urgent no puga desenvolupar-se de manera adequada en situacions que requereixen accions immediates i professionals. L'actuació del SAMU en l'atenció urgent i en el trasllat professional de pacients és resultat d'una acció en equip, però sense facultatiu l'atenció no és mèdica, sinó assistència sanitària llevat que s'incórrega en intrusisme professional", adverteixen.

Per a SIMAP hi ha "un deteriorament progressiu de la situació dels professionals del SAMU, en relació amb les seues condicions laborals, retributives i assistencials". "S'està degradant el servici probablement per a privatitzar-ho, sense que s'haja comprovat una actitud positiva per a millorar un model de gestió pública per a un servici essencial per a la ciutadania", insisteixen.

Des d'aquest sindicat, consideren que "la solució a la falta de professionals sanitaris no és la reducció dels requisits que garanteixen la qualificació i la capacitació d'aquest, sinó millorar substancialment les condicions laborals, retributives, de formació i progressió professional".

Afigen que, a més de la falta de metges en unitats -especialment en vacances i en festius especials-, "existeixen problemes assistencials, en no tindre accés lliure i àgil a la història clínica electrònica dels pacients, absència de criteris d'actuació i protocols unificats i sense una formació continuada imprescindible". També troben a faltar "falta de suport psicològic, condicions d'habitabilitat en bases que no superarien una inspecció, falta de mesures de protecció de la salut laboral i unes altres".

PLACES DE DIFÍCIL COBERTURA

No obstant açò, una mesura d'aplicació urgent seria la consideració de places de difícil cobertura a les places de metgessa o metge de SAMU com a "mesura necessària per a atraure als professionals al servici d'emergències". Aquesta declaració, recalquen, comporta millores retributives i professionals imprescindibles.

I conclouen: "Davant la pròxima publicació del decret de places de difícil cobertura, presentat recentment en taula sectorial amb l'oposició dels sindicats, no ha de perdre's l'oportunitat d'incloure les places de SAMU. Els professionals i els ciutadans es mereixen la millor assistència possible en les millors condicions".