Detinguts els autors de diversos robatoris en habitatges i naus de Manuel, Senyera, Pobla Llarga i Castelló

El primer incident va tindre lloc a principis del mes de maig en una nau industrial de Manuel (València) pel robatori de bobines de paper d'alumini de 350 quilograms valorades en 1.500 euros. Els agents van localitzar l'autor del robatori i el van detindre. Van recuperar els efectes sostrets al seu legítim propietari.

Una setmana després i gràcies a la denúncia interposada per part del ciutadà, els agents van tindre coneixement d'un robatori produït en una vivenda de Senyera, de la qual s'havien sostret dos televisors, un joier amb multitud de peces, un ordinador portàtil, una bicicleta i una caixa forta que contenia en el seu interior 2.000 euros en efectiu.

En aquest cas, la gravació d'un testimoni va ser primordial per a la identificació de l'autor i se li va detindre dies després. Els agents van recuperar alguns dels efectes sostrets, amb un valor de 3.300 euros.

D'altra banda, al començament del mes de juny, agents de la Guàrdia Civil van observar com en una finca de Pobla Llarga es va fer un butró i es van amuntonar, al costat d'una bicicleta, nombrosos objectes per a ser sostrets, per la qual cosa van investigar un subjecte per aquests fets.

Alguns dies després, la Policia Local de Castelló va sorprendre 'in fraganti' a un individu mentre sostreia nou quilograms de cablejat elèctric públic en una zona aïllada. La Guàrdia Civil de València el va detindre per aquests fets.

L'endemà, es va tindre coneixement per part dels agents de la Guàrdia Civil, de la sostració de material en un magatzem d'alimentació, amb el que van accedir al mateix a través d'un garatge comunitari després de fracturar la porta d'accés al garatge.

Aquests fets van provocar danys i van ocasionar greus pèrdues als seus titulars. No obstant açò, els agents van poder identificar als autors gràcies a la gravació de les càmeres de seguretat.

A mitjan passat mes de juny es va detindre dos persones per aquests fets: una dona de 39 anys i un home de 43 tots dos, tots dos de nacionalitat espanyola, als qui se'ls atribueix dos delictes de robatori amb força en les coses, tres de furt, un de danys i un de desobediència greu als agents.

Entre els efectes intervinguts als detinguts es troben diversos utensilis utilitzats en la comissió dels fets com a alicates, martells, claus angleses, tornavisos i tisores.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Alzira.