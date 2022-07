Borràs, ante los seis años de cárcel que pide para ella la Fiscalía: "Me sublevo e indigno porque no soy culpable, no dimitiré"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reiterado este jueves que no dimitirá, después de que se haya hecho público el escrito de la Fiscalía que pide para ella seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo 18 contratos menores cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "Me sublevo y me indigno porque no soy culpable de lo que se me acusa. Hice mi trabajo y lo hice muy bien hecho", ha dicho, y ha asegurado que piensa "continuar luchando hasta la extenuación" para demostrar su "inocencia". "Parece que hay quien aún no lo ha entendido. No dimitiré de mi cargo", ha afirmado.

Borràs ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa desde la sede de Junts, acompañada por el secretario general del partido, Jordi Turull. También ha dicho, después de que ERC le haya pedido valorar dar "un paso al lado" si se le abre juicio oral, que "la presunción de inocencia tendría que ser sagrada, porque la de culpabilidad es especialmente malévola". "Pido que nadie me condene antes de haber sido juzgada", ha añadido.

(Habrá ampliación)