Dubravka Suica (Dubrovnik, 1957) es la vicepresidenta de la Comisión Europea para asuntos de Democracia y Demografía y ha dirigido el trabajo de la Comisión en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE). Este foro, que presentó sus conclusiones el pasado nueve de mayo, ha dado la oportunidad a los ciudadanos europeos de opinar y debatir sobre los retos que tiene por delante la Unión Europa. La vicepresidenta atiende a 20minutos en una entrevista donde reflexiona sobre la conferencia y analiza las propiedades de una UE que considera más unida que nunca.

¿Cree que la invasión ha difuminado un poco la conferencia?Creo que no. De hecho, diría que, a pesar de las terribles circunstancias, ha ocurrido todo lo contrario. Nos sentimos alentados por la efusiva solidaridad de todos los Estados miembros y estoy realmente agradecida a las autoridades y a la sociedad civil por su generoso y rápido apoyo a los refugiados ucranianos. Esto nos demuestra que esta guerra ha reforzado la unidad y la solidaridad de la democracia europea. En la sesión plenaria de principios de marzo en Dublín se produjo un minuto de silencio por las víctimas de esta terrible guerra; y fue una petición de los propios ciudadanos. La guerra contra Ucrania nos ha recordado de nuevo lo preciosa que es la democracia y que no podemos darla por sentada. Por eso, en estas circunstancias, la conferencia era más importante y necesaria que nunca.

Algunas de las propuestas que se han hecho exigen una reforma de los Tratados. ¿Está la UE preparada para afrontar este debate?Hemos visto como incluso en medio de esta pandemia o guerra, Europa ha sido capaz de cumplir en áreas que no están explícitamente previstas en los Tratados de la UE. Dos ejemplos son la producción de miles de millones de vacunas y la reactivación de la economía a través de los Fondos Next Generation de Recuperación y Resiliencia. Europa podría desempeñar un papel más importante, por ejemplo en sanidad, en defensa y en algunos ámbitos clave. La votación por unanimidad no tiene sentido y tenemos que ser capaces de avanzar más rápido. En este aspecto, el Parlamento Europeo está en el camino de solicitar un cambio de Tratado y esperemos que el Consejo, es decir, los 27 Estados miembros, se alinee en este punto también. No nos escondemos, estamos del lado de los que quieren reformar la Unión Europea.