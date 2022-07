La Comunitat Valenciana registra 70 accidents laborals mortals en 2021, nou més que l'any anterior, segons UGT

Aquestes són alguns de les dades que es desprenen de l''Informe sobre accidents de treball en 2021' elaborat pel sindicat UGT i donat a conéixer aquest dijous.

L'organització sindical denúncia que en 2021 en tota Espanya dos treballadors van morir al dia en accident laboral i es van registrar un total de 3.058 accidents diaris, 1.647 dels quals amb baixa.

L'informe reflecteix que el passat any es van registrar un total d'1.116.198 accidents, dels quals 741 van ser mortals, per la qual cosa UGT alerta que "alguna cosa està fallant" en les polítiques de prevenció i seguretat en el treball, ja que els sinistres segueixen en augment.

La secretària de Salut Laboral d'UGT, Ana García de la Torre, ha recalcat durant la presentació del document que "és urgent prendre mesures que acaben amb aquesta situació" i ha instat el Govern a "garantir el dret a la salut i a la seguretat en el treball".

García de la Torre ha lamentat que la seguretat en el treball no siga "una qüestió de primer ordre" per al Govern, les administracions ni les empreses.

"Des d'UGT no permetrem que es normalitzen les morts en el treball. Cada dia costa la vida a dos persones. No permetrem que es cronifique", ha advertit durant la roda de premsa. La secretària de Salut Laboral d'UGT també ha recordat a les autoritats que no serveix només amb escoltar les queixes dels sindicats, sinó que han de prendre mesures, ja que des de 2013 més de 6.000 persones han mort per accidents laborals.

AUGMENTEN ELS ACCIDENTS AMB BAIXA

Els accidents de treball amb baixa ocorreguts durant la jornada laboral van disminuir constantment fins a l'any 2012, on van començar una senda ascendent fins el 2018. A partir de 2019, es van introduir canvis estadístics que van produir una ruptura de la sèrie històrica i les dades van deixar de ser comparables amb les dels darrers anys.

En 2020, a causa de la pandèmia i el confinament, es va observar una disminució dels accidents laborals, especialment dels "in itinere", pel teletreball. No obstant açò, els accidents mortals van augmentar, com apunta el sindicat.

L'any passat, els accidents de treball amb baixa es van situar en 523.800, quasi un 19% més que l'any anterior. En el cas de les defuncions, van passar de 637 en 2020 a 611 en 2021.

MÉS ACCIDENTS 'IN ITINERE'

García de la Torre ha explicat que "crida l'atenció l'augment tan alarmant" dels accidents "in itinere", amb un creixement del 30,3% en 2021, fins als 77.323. Malgrat que les defuncions van caure en comparació de les dades de 2020, els accidents mortals "in itinere" van repuntar un 10,2%, fins a les 130 defuncions, que el sindicat explica per la represa "dels desplaçaments d'anada i tornada al treball després de 2020, any en el qual es va recórrer al teletreball i va haver-hi paralització de certs sectors d'activitat".

Per sectors d'activitat, els índexs d'incidència d'accidents es van incrementar de manera particular en la construcció, seguit de la indústria i l'agrari, els tres per damunt de la mitjana. Per sota de la mitjana, encara que també amb xifres superiors a les de 2021, es va situar el sector servicis.

Catalunya, amb 90.921 accidents, Andalusia, amb 84.408, i Madrid, amb 70.533, són les tres comunitats autònomes que van registrar un major nombre d'accidents de treball amb baixa en jornada laboral en 2021. No obstant açò, la resta d'autonomies també van presentar augments del nombre d'accidents de treball amb baixa en jornada respecte a l'any anterior.

Pel que fa als accidents mortals ocorreguts en jornada laboral, a Andalusia van morir 121 persones; a Catalunya, 79; i a Madrid i en Comunitat Valenciana, 70 en tots dos casos. Així, els majors increments es van donar a Madrid, amb 21 morts més que en 2020; a Andalusia, amb 13 morts més; i a la Comunitat Valenciana; amb 9 decessos més.

Quant a la incidència, Balears se situa al capdavant, amb 3.785,6 accidents amb baixa en jornada per 100.000 treballadors, seguida de Castella-la Manxa, amb 3.726,2 accidents per 100.000 treballadors, i Navarra, amb 3.685,5 accidents per 100.000 treballadors.

SOBREESFORÇ, PRIMERA CAUSA

Els sobreesforços sobre el sistema múscul-esquelètic són la primera causa d'accident de treball amb baixa en jornada laboral amb 164.927 casos, com arreplega UGT en el seu informe. En segon lloc apareixen els colps amb un objecte immòbil, que són la causa de 135.234 casos.

En el cas dels accidents mortals durant la jornada laboral, la primera causa són els infarts i els vesses cerebrals, amb 243 defuncions, seguits dels accidents de trànsit amb 100 morts.

El sindicat ha alertat aquest dijous que en 189.546 casos d'accidents amb baixa en jornada no s'havia realitzat l'avaluació de riscos laborals obligatòria.

Davant aquesta situació, García de la Torre ha recalcat que "les empreses amb sindicats són més segures i hi ha menys accidents de treball" i ha recomanat la figura del delegat sindical en xiquetes i mitges empreses (pimes).

"A la ministra (Yolanda Díaz), a qui li agraden les dades: 89.906 accidents de treball es produeixen en centres de menys de nou treballadors, i 156 van ser mortals", ha afegit la secretària de Salut Laboral.

García de la Torre també ha assenyalat que resulta "preocupant" la incidència dels accidents laborals entre els joves, sobretot en la franja de 16 a 19 anys i en la de 20 a 24 anys. "Obeïx a la precarietat laboral d'aquest grup", ha precisat.

Per a la secretària de Salut Laboral, també existeix una "perspectiva de gènere" en les dades, ja que si bé són els homes els que estan més exposats als "riscos tradicionals" i els que registren "major índex d'accidents en jornada", en el cas de les dones augmenten els accidents "in itinere" amb baixa.

"Moltes tenen contractes parcials, dos contractes per a arribar a fi de mes i això es veu reflectit en les xifres de mortalitat", ha puntualitzat.

COVID I CALOR

A més d'exposar les xifres d'accidents laborals de 2021, la secretària de Salut Laboral d'UGT també ha recordat que l'onada de calor també està tenint efectes sobre la salut de les persones treballadores.

"Dades és molt difícil tindre. Aprofite per a reclamar que es millore el registre i la notificació en aquesta matèria per l'efecte que puguen tindre les altes temperatures i els colps de calor", ha dit.

També ha alertat que aquestes situacions van a ser cada vegada "més reiterades", per la qual cosa demana que s'engeguen mecanismes preventius que eviten les morts relacionades amb les altes temperatures.

Quant a la salut laboral i el coronavirus, el coordinador de Salut Laboral d'UGT, José de les Morenes, ha subratllat que hi ha una "infradeclaración clara de les dades covid" i ha precisat que les xifres del Ministeri de Treball no coincideixen amb les de l'Institut de Salut Carlos III.

"Des d'UGT demanem que la covid siga reconeguda com una malaltia professional para tot contagiat en el seu marc de treball, que siga ja i d'aplicació per a tots els col·lectius, que aflore i hi haja una declaració real de tots els treballadors malalts", ha comentat.