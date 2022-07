Lucía Sánchez revela lo que quiere hacer con el cordón umbilical de su hija: "No es algo común que haga mucha gente"

Lucía Sánchez está completamente centrada en su maternidad. Desde mudarse a vivir sola "para que no interfieran en la educación" de su hija", hasta informarse sobre opciones médicas alternativas basadas en novedosas prácticas.

"Lo había escuchado, pero no es algo común que haga mucha gente o que viera muy normal, por eso no le había dado muchas vueltas hasta ahora, pero finalmente lo he decidido y lo voy a hacer. Es algo muy bueno que se hace justo en el parto", declaró muy segura Lucía.

Mía, la hija que compartirán Isaac Torres y la gaditana está tan solo a dos meses de venir al mundo, y su madre comienza a prepara todos los detalles para el gran acontecimiento.

La influencer decidió que congelará las células madre del cordón umbilical de su pequeña: "Las meterán en un maletín y las guardarán en Suiza porque en España no te aseguran que la células madre se utilicen solo para mí, mi hija o alguien de mi familia, sino que las pueden utilizar para cualquier persona".

"Yo no quiero que nadie se ponga malo, si pudiera le daba salud a todo el mundo, pero lo hago para garantizar la salud de mi hija y si en el futuro tuviera algún hermano", quiso aclarar Lucía.