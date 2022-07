Villano Antillano: "No me considero activista, aunque mi existencia acabe siendo activismo"

Villano Antillano es una rapera puertorriqueña que recientemente ha saltado a la fama gracias a su colaboración con Bizarrap, el productor argentino más aclamado actualmente dentro de la industria musical.

A sus 27 años, se considera como una persona no binaria transfemenina y es por ello que, en las letras de sus canciones, reivindica la lucha del colectivo LGTBI y los derechos de las personas queers.

Con motivo de su visita a Madrid para celebrar el Orgullo, en 20minutos hemos tenido la oportunidad de charlar con ella para saber más detalles acerca de sus inicios en la música, su colaboración con el productor y su influencia dentro del colectivo.

¿Cómo ha sido para usted el recibimiento de la session con Bizarrap?

Superexcelente. A nivel de Latinoamérica, Europa y el mundo en general, me ha abierto las puertas con un montón de gente y he podido conectar con muchas personas de mi comunidad.



¿Cómo surgió esta colaboración?

A través de Bad Bunny. Me lo presentó en una fiesta y el acercamiento fue bastante tranquilo, igual que si te presentan a un amigo. Obviamente, yo sabía quién era Bizarrap, el interés quedó ahí y después de unos meses terminamos trabajando.



¿Qué fue lo que le impulsó a dedicarse a la música?

Mi amor por ella y haber crecido escuchando música todo el tiempo sabía que iba a ser a lo que me iba a dedicar.



¿Por qué Villano Antillano como nombre artístico?

Porque en un momento de mi vida tuve que hacerle honor a la mala de la película. Siento que todo el mundo tiene que ser egoísta en algún momento y tomar decisiones para sí mismo. Yo lo hice y fue como ‘qué mala eres’ y por ello me puse este nombre.



¿Cuáles son sus referentes musicales?

Ivy Queen, Nicky Minaj, Missy Elliott, Héctor el Father y Tego Calderon.



¿Tiene relación con artistas de Puerto Rico? ¿Y de España?

Sí, de mi país con casi todos, nos entendemos muy bien. Y de España conocí recientemente a Jedet, que para mí ha sido una bendición, y a Aron Piper.



Bad Bunny recibió bastantes críticas por el videoclip de Yo perreo sola. ¿Qué opina de la polémica sobre este trabajo?

Pienso que Bad Bunny tiene una plataforma superimportante y creo que con esto puso una conversación sobre la mesa que se tenía que tener y aportó bastante.



¿Considera que gracias a las artistas femeninas ha habido una evolución dentro de la música urbana?

No sé si una evolución, puede que sí. Quiero pensar que esa evolución sí se ha dado siempre a manos de la mujer, no ha sido algo que se nos haya regalado o haya sido un favor que nos hayan hecho. Ha sido literalmente que se han dado cuenta de que el mercado de las mujeres es de lo más grande y se consume y que las chicas estamos aquí dándole.



¿Y en cuánto al cambio de mensaje que se transmite en las letras de las canciones?

No sé si está cambiando el mensaje. Yo siento que quizás en síntesis es lo mismo, es una manera de empoderarse. Lo que pasa es que, lamentablemente, los hombres se empoderan dentro de su machismo, toxicidad y misoginia, de una manera en la que degradan a la mujer o al resto de minorías, y el empoderamiento de la mujer nace más de lo interno, de decir ‘yo sé que estoy bien rica y tú no puedes conmigo’ y no le hacemos daño a nadie.



¿Cree que es necesario que se le dé más voz al colectivo LGTBI en este género musical?

Pienso que las historias y las voces queer merecen mucha más cobertura y merecen estar en el centro de la narrativa en todo momento. No solamente en el rap, sino en todas partes. Siento que la lucha por la igualdad de género y la lucha del feminismo son la causa de nuestros tiempos y que todos deberían tratarlo.



¿Qué cree que puede aportar usted dentro de este género?

Más que aportar, es lo que ya he aportado. Me gusta declarar siempre que no me considero activista ni nada por el estilo, yo existo y ya. Mi existencia acaba siendo activismo, pero yo no me baso ni estudio esto. Pienso que las conversaciones que se han dado a través de mi plataforma y lo que yo hago sobre el transfeminismo y sobre colectivo LGTBI dentro del movimiento feminista es superimportante. Hay padres y madres que, cuando me ven, reconocen que tienen hijos e hijas en su casa que son iguales que yo y la seguridad que sienten al pensar que existen figuras en el mundo que les permiten pensar que pueden tener éxito o que pueden llegar a ser lo que quieran, es revolucionario, y es lo que yo creo que voy a aportar y he aportado, revolución.



¿Cómo llevó su transición siendo una persona pública?

Ha sido difícil, pero he recibido mucho amor y no me he sentido sola. Sí que me he sentido bajo mucha presión y como que todo el mundo mira, pero me he sentido muy acompañada. Quizá, sin haber hecho todo esto no hubiera podido llegar a conocer a Jedet, por ejemplo, ya que para mí es una figura superimportante en mi historia.



¿Ha tenido algún problema en su entorno en cuanto a la aceptación?

Sí, problemas obviamente todos los días. En cuanto a sentirme infravalorada también, pero lo veo como un estímulo y me gusta. Soy aries, mi ascendente es leo y soy muy vengativa. Siento que mucho de esto también es para mí como ‘viste, a pesar de todo lo que me tiraste, mira dónde estoy’. Cada vez me importa menos. Mucha gente que se mantenía en silencio o no me apoyaba ahora si lo hace, ya que ve que mucha gente grande, o incluso sus artistas favoritos, lo hacen.



En España se está debatiendo la llamada ley trans. ¿La conoce?

Conozco algo al respecto y me parece superesperanzador que exista un proyecto de legislación que busca facilitarnos la vida. Por el contrario, no me sorprende que no estén pasando la mayoría de las medidas porque la gente, y esto pasa en todas las partes del mundo, específicamente en Puerto Rico, se confunden y deciden no mirar la ciencia ni las investigaciones. Sobre todo a los heteros, que les es amenazante enterarse de que la biología no funciona de la manera que ellos piensan. No aceptan que la gente trans somos innatamente naturales, seres biológicos y que hay un montón de variaciones de la biología en cuanto a lo que ellos piensan. Se van por el lado religioso y meten eso.



¿Cree que hay mucha intolerancia en este aspecto?Yo siento que en el mundo hay mucha teocracia. Todos los gobiernos legislan con Dios por delante, y eso no es así. Es fantástico que tú creas en Dios, pero yo no tengo que creer porque tú creas, ni tengo que practicarlo de la misma manera. Se trata de poder escoger y ellos quieren toda la libertad para creer en lo que les dé la gana, practicar como les dé la gana, pero nadie más puede tener ningún tipo de libertad ni puede vivir la vida que desea. Con esto quiero ahondar en que la mayoría de las personas que se hacen procesos de afirmación de género son las personas cis, no son las personas trans. Son las mujeres que van a hacerse aumentos de pecho o los hombres que van a marcarse la mandíbula. Cuando lo hacen ellos no está mal, pero cuando lo hacemos desde el colectivo, olvídate.

Su visita a España ha coincidido con el Orgullo LGTBI. ¿Qué tal se lo ha pasado?Divino, me lo he pasado superbién. Ha sido mucho trabajo, no he parado en ningún momento. Siempre corriendo, friendo y comiendo, como decimos en Puerto Rico, pero he podido disfrutar del calor de la gente, del amor y del entusiasmo de las personas que me fueron a ver.



¿Qué destacaría de su paso por él?

El sentimiento de amor, el estar en las calles y ver a la gente que está bien, dándose abrazos, haciendo corazones con las manos, y sobre todo, el sentirse segura aunque haya mucha gente alrededor. Además, me he sentido muy a gusto con el recibimiento por la gente de aquí. Que me cuenten sus historias y ver como les llego a inspirar, siempre me llena y me ayuda a seguir caminando para llegar un poco más lejos.



¿Cómo se vive el Orgullo LGTBI en Puerto Rico?

No quiero tirarle nada malo a mi país, pero allí el Orgullo lo ato a mi familia escogida, a mis amigas, y así es como lo vivo. Ser una persona queer o una mujer en Puerto Rico es horrible. Tenemos un gobierno que hace lo mínimo por proteger a la mujer. Es uno de los países de Latinoamérica con más feminicidios y con una tasa altísima de transfeminicidios. Nos jugamos la vida todos los días cuando salimos a la calle. No voy a decir que es color rosa, porque es horrible y hay mucho miedo, pero también hay mucha valentía y ganas de cambiar las cosas. Estamos listas para ello.



¿Puede adelantar algo de su próximo trabajo?

Estoy terminando un álbum. Mi equipo y yo aún no le hemos puesto una fecha porque hemos tenido otros proyectos y oportunidades que han sido superbuenos y estratégicos para nuestro plan de trabajo, pero existe y es muy potente. Lo considero como el soundtrack de mi transición. Me he apartado de hacer música consciente y relacionada con la política y ahora mismo lo que estoy haciendo es vivir mi vida y mostrar un empoderamiento con el que salir a la calle y sentirse ‘perra’, algo que no tiene género.



¿Con quién le gustaría colaborar?En este álbum tengo varias colaboraciones y las que están confirmadas son mujeres, aunque también tengo personas no binarias en la lista, que no sé si estarán incluidas en el álbum o saldrán como sencillos. A la hora de colaborar, con quien más tengo afinidad es con gente queer y Tokischa es ejemplo de ello. Ya he hecho cosas con ella y existimos la una al lado de la otra. La admiro muchísimo, siento que es una de las artistas más sólidas y me alegro mucho de todo el éxito que está teniendo.