Cvirus.- Sanitat notifica 7.640 nous casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana i 17 defuncions més

20M EP

NOTICIA

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 7.640 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, divendres passat, quan es va informar de 8.854 contagis, per la qual cosa hi ha 1.214 persones menys amb covid que fa cinc dies. A més, cal lamentar 17 defuncions més -set menys que el dimarts-.