La drag Peka Mimosa denuncia una agresión en el metro tras el desfile del Orgullo LGTBI de Madrid: "Me escupió repetidas veces"

La drag Peka Mimosa participó en el desfile del Orgullo LGTBI de Madrid, lo que resultó para ella una gran aventura: "Me lo pasé bomba en la carroza de Movistar+ junto a Locomía y mucha gente más. Fue una experiencia única". Sin embargo, su vuelta a casa convirtió la noche en agridulce, pues sufrió una agresión que ha relatado para FormulaTV.

Peka ha denunciado públicamente la agresión que sufrió el pasado sábado y cómo se produjo. "Era imposible coger un taxi porque estaba todo cortado, y tuvimos que ir en metro y un individuo nada más entrar en el vagón me empezó a insultar, a mirar mal, me escupió repetidas veces mirándome de arriba a abajo, y cuando se paró el metro en la siguiente estación que él quería salir me metió un codazo en las costillas, y me golpeó la muñeca y la rodilla", explica.

El episodio no quedó ahí, puesto que entraron en juego más personas: "Mi amiga entró en shock por la situación y su pareja, que era mi camareógrafo, le dio un empujón para defenderme y sacar al individuo del vagón. El agresor intentó sustraerle la cartera del bolsillo y entre todo el vagón pudimos echarlo".

La drag ha aprovechado su relato para mandar un recado a todos aquellos que aún se cuestionan las razones de la celebración de esta fiesta. "Para los que se siguen preguntando que por qué celebramos el Orgullo, iros a la mierda. Estoy súper enfadada y a la vez muy triste por tener que salir con miedo a la vía pública. Y siempre estar en alerta porque te pueden dar una paliza", añadió.

"Por cosas como estas, por situaciones molestas e incómodas que tenemos que sufrir el colectivo día tras día. No hay derecho a que tengamos que salir acompañadas. No dejaré de luchar día tras día por visibilizar y dar visibilidrag", afirmó, además de asegurar que lo hará porque "el Orgullo no solamente es un día, sino todo el año".