La 'streamer' Zeling muestra en directo el acoso callejero que sufre: "Una falta de respecto por ser mujer"

Cada vez es más habitual ver a la streamer Zeling haciendo directos IRL, es decir, mostrando su vida real mientras camina por la calle o hace turismo por alguna ciudad. Recientemente, ha mostrado en su canal de Twitch como paseaba por Sevilla.

Una retransmisión el pasado sábado 9 de julio que llamó la atención en Twitter por la facilidad con la que se pudo ver como trataban algunos hombres a la creadora de contenido.

"Me he metido en el IRL de Zeling pensando 'a ver cuánto tardo en ver un disrespect por ser mujer' y literalmente ha sido instantáneo qué asco", comentó la también streamer Kyntasia.

me he metido en el irl de zeling pensando "a ver cuanto tardo en ver un disrespect por ser mujer" y literalmente ha sido instantáneo qué asco pic.twitter.com/GvPjNMcOaX — 🌸Kyntasia🌸 (@kyntasia) July 9, 2022

En el vídeo se puede ver como pasa delante de un grupo de hombres que la ofrecen dar una vuelta en coche de caballos. Aunque ella no lo nota y rechaza la oferta amablemente, la cámara capta las miradas de los señores al cuerpo de la joven.

Este tipo de comportamientos no es la primera vez que aparecen en las emisiones de Zeling. Hace unas semanas pudo notar perfectamente como un hombre había decidido seguirla y estaba acercándose a ella cada vez más.

"Me lo he cruzado en bicicleta hace nada. Ha silbado y otra vez ha pasado por delante mía. Me está mirando de lejos ahora", comentó antes de decir cortar el directo para poder ponerse a salvo.