La verdadera y única razón por la que Rocío Jurado no se separó de José Ortega Cano

En el nombre de Rocío, la docuserie de Rocío Carrasco donde cuenta episodios varios de la vida de su madre, la cantante Rocío Jurado, transita ya por el cuarto episodio. En ese precisamente, la hija de 'la más grande' contó, por fin, el verdadero motivo por el que su progenitora no se separó de José Ortega Cano.

Tras avanzar anteriormente que la boda no se tendría que haber celebrado, Carrasco ahondó en la relación entre la artista y el torero. "El día que ella se casa estábamos dentro de la Yerbabuena, se abrió la puerta del dormitorio de mi madre y, cuando la vi vestida de blanco, me di el lote de llorar más grande que se ha dado un ser humano", relató.

"Yo no quería verla infeliz, no quería verla sufrir, me parecía que no se lo merecía, que era una mujer que lo había dado todo y que no se merecía las situaciones que se generaban", explicó Carrasco sobre el día del enlace entre la Jurado y el diestro.

Entonces, Rocío relató situaciones que comprometían mucho la buena salud del matrimonio y de las que era conocedora el resto de la familia. "Por situaciones como tales, ella decide un día: 'no puedo más, me voy a separar'. Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar. Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre. Ha llegado el momento de explicar por qué", avanzó.

Entonces, dio el único y verdadero motivo por el cual, siempre según la versión de Rocío Carrasco, su madre no se separó de Ortega Cano. "Ortega le recrimina su edad, me consta por ella", indicó, para luego soltar la bomba: "Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, habría sido ella la que se hubiese separado".