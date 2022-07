Valerio: "He venido a 'First dates' a limpiar la imagen que se tiene de los italianos"

La fama les precede. Los italianos cuentan en España con multitud de seguidoras y seguidores como de detractoras y detractores, por lo que una de las misiones de Valerio este miércoles en First dates fue la de limpiar la imagen de sus compatriotas.

La otra fue la de buscar el amor, y pareció que lo había encontrado cuando conoció a su cita, Laura, una mallorquina afincada en Sevilla que trabaja como administrativa, pero gran parte de su tiempo lo dedica a las redes sociales como creadora de contenido o influencer, como le explicó a Carlos Sobera.

Al verla, el italiano confesó que el pelo largo y los ojos oscuros de Laura le habían conquistado: "Es mi punto débil. Físicamente es una chica que me llama mucho la atención".

"Es muy simpático y elegante, son cosas que me han gustado", reconoció la mallorquina. El italiano no paró de piropearla durante la cena, por ejemplo, alabando su sonrisa, aunque Laura no se fio mucho de él.

Valerio y Laura, en 'First Dates'. MEDIASET

Al ver su cara de desconfianza, Valerio le dijo a su cita que "es verdad, aunque sea italiano, no miento mucho". Pero ella siguió sin fiarse de él, y quiso saber si era celoso y fiel en pareja.

En un principio le contestó que no era celoso, aunque luego añadió que lo era "un poquito". Respecto a la fidelidad, comentó entre risas que "soy fiel cuando estoy en pareja, como todos los italianos".

"He venido a First Dates con la intención de limpiar la imagen de mis compatriotas, espero haberlo conseguido...", reconoció el comensal ante la desconfianza de Laura.

Al final, Valerio sí que quiso tener una segunda cita con Laura, "pero creo que me va a decir que no por las diferencias que tenemos de cara al futuro". Y acertó, porque la mallorquina no quiso volver a quedar.