Malena Gracia: "Me hubiera gustado tener más oportunidades"

A Malena Gracia le persigue la sombra alargada de una superficialidad que se disipa cuando conversa alejada de foscos y purpurina. Se resiste a los ecos del pasado y busca, con resignada paciencia, continuar viviendo de la música. Este jueves actuará, como cada año, en las fiestas del Orgullo Gay de Madrid.

¿Cómo se presentaría a alguien que no la conoce?Soy una madrileña con ganas de comerse el mundo. Una mujer independiente que ha luchado mucho por hacerse un hueco en el mundo artístico y que lo ha conseguido. Aunque mucha gente lo desconozca, empecé con seis años bailando en el ballet. Estoy muy preparada.

¿Cuando mira atrás contabiliza muchos arrepentimientos?Me he equivocado en muchas cosas, pero también creo que es necesario equivocarse para poder aprender y evolucionar. Me hubiera gustado tener más oportunidades a nivel artístico, pero no ha podido ser y lo acepto.

¿Tantos sueños incumplidos tiene?Sí, la verdad es que aunque suelo conseguir todo aquello que me propongo, hay sueños que se han quedado por el camino y otros por los que todavía sigo peleando. Quiero triunfar fuera de España y estoy trabajando para ello.

¿Quiere conquistar las Américas?¡Por supuesto! Es una asignatura pendiente y de hecho tengo ahora un viaje para allanar el terreno. No solo estoy pensando en Estados Unidos, sino también es muy probable que pruebe suerte en México.

Igual la convierten también en icono gay…Me encantaría que sucediera como aquí. Me siento muy identificada con el colectivo porque, por circunstancias, yo también me he sentido muchas veces incomprendida por la sociedad. Me halaga mucho que gente luchadora escuche mi música y me valore.

Uno de los grandes hits del orgullo es su canción Loca, ¿no está harta?En absoluto. Es imposible hartarse porque me ha dado grandísimas satisfacciones. Tanto es así que cada vez que me piden que lo cante, me emociona. Estoy trabajando en una nueva versión de la canción para que Loca, que es parte de mí, nunca muera.

¿Es el ego la condena del artista?Totalmente. Un artista tiene que ser humilde porque es una profesión de muchos altibajos. He visto caer a grandes figuras por actuar con soberbia y altivez. Hay que tener los pies en el suelo y yo los tengo.



¿Es difícil ser usted?Realmente no. No voy de estrella y no entiendo que la gente vaya así por la vida. Cuando termino de trabajar tengo mi vida, mi perrito, mi familia y mis amigos.



¿Tiene afectos dentro de su mundo?Es muy difícil porque hay mucha envidia. Me han puesto la zancadilla demasiadas veces y, aunque hay de todo, es un mundo muy complejo y hostil. Ayer, sin ir más lejos, sufrí el desplante de una artista que hizo un comentario muy poco afortunado sobre mí.

¿Cree que la prejuzgan?Sí, lo han hecho demasiado y durante muchísimo tiempo. Y, aunque ahora no me afecta lo más mínimo, creo que he pagado un precio muy alto por ser quien soy. La gente no me conoce del todo y, de hecho, se sorprenden cuando rascan un poco. Me han encasillado en un perfil que no es el mío. No reniego de nada de lo que hecho, pero soy artista y he tocado todos los palos. No entiendo que la gente intente ofenderme porque siempre actúo con cariño.

Le noto con dolor al hablar de esto…Me duele que, con todo lo que nos ha pasado como sociedad, haya personas tan necias. En cualquier caso ahora me siento muy libre y sin demasiadas cargas encima. Si por algo he sufrido ha sido por el daño que se ocasionaba a mi familia.

¿Son ellos su refugio?Indiscutiblemente. Mi familia me ayuda, me comprende, me apoya y me protege. A mí no me gusta hablar de dramas ni de cuestiones tristes, pero cuando tengo un problema siempre recurro a ellos. Y si tengo que llorar, llamo a mi hermana y lloramos juntas.

¿No tiene un amor al que recurrir?En estos momentos no, pero estoy abierta a conocer al hombre de mi vida. En cualquier caso, soy consciente de que no he tenido ninguna suerte en este terreno. Yo soy muy romántica y me han amado poco, mucho menos de lo que he querido yo. Quizás por eso nunca me he casado.

¿Le tienen miedo los hombres?Creo que el personaje les asusta, pero no entiendo el motivo por el que no me han querido conocer como soy en realidad, sin espejismos. Es cierto que sigue generando cierto rechazo que una mujer sea atractiva, independiente y que tenga una vida expuesta en los medios, pero sigo creyendo en el amor y confío en él. Y eso que lo he pasado francamente mal, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar y ayuda a cicatrizar las heridas.

¿Es usted feliz?En este momento sí lo soy. Me falta el amor, eso es cierto, pero tengo salud, a mi familia cerca y trabajo. Ha habido momentos complicados, por supuesto, pero ahora creo que atravieso una etapa en calma y feliz.