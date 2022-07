Sono·lab de les Naus comença els seus cursos d'Estiu Jove per a persones que vullguen iniciar-se en creació musiscal

El laboratori aposta per les noves tecnologies aplicades a les tendències musicals actuals com a "vehicle estratègic" per a la innovació social així com "democratitzar i divulgar el coneixement dels nous corrents de creació i producció musical", ha indicat el centre d'innovació en un comunicat.

Beatbox amb Loopstations, punxar amb vinils fent scratch i tocar música en Realitat Virtual són els tallers que s'imparteixen en els estudis de Sono·lab del centre d'innovació de l'Ajuntament de València.

Un dels estudis està equipat amb realitat virtual i realitat augmentada perquè els joves puguen tocar instruments sense necessitat de tindre físicament un, i posa a l'abast del públic el coneixement musical d'una manera fàcil i creativa gràcies a l'experiència immersiva d'aquestes tecnologies. Així mateix, té el valor afegit de permetre la cocreació en remot amb altres agents deslocalitzats.

L'estudi 'offline', per la seua banda, està equipat amb ferramentes d'última generació per a la creació musical en solitari, com poden ser loopstations o plats de dj amb vinils amb codis de temps.

Sono·lab utilitza la innovació aplicada a la música a través de ferramentes emergents per a ajudar a tindre una ciutat més compartida, inclusiva i integradora com a marca Missions València 2030.

El centre d'innovació Les Naus i la Delegació d'Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de València són els responsables de Missions València 2030, un model de gobernanza de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones.

Actualment València treballa en la Missió Climàtica València 2030, amb l'objectiu de convertir València en una ciutat climàticament neutra. A més, la ciutat forma part de les 100 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió 'ciutats intel·ligents i climàticament neutres'.