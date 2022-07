La OV y David Pastor interpretan en el Festival de Jazz de València adaptaciones sinfónicas de temas populares

Bajo la dirección de Miguel Ángel Navarro y con "uno de los mejores trompetas de la actualidad", como es el valenciano David Pastor, acompañados de un cuarteto de reconocidos músicos del género, el público asistente podrá disfrutar de Symphonic Jazz Sketches, un concierto de fusión que reúne adaptaciones sinfónicas de algunos de los temas más emblemáticos del mundo del jazz.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha resaltado que este concierto constituye "una propuesta muy acertada de fusión sinfónica con el jazz, en la línea que hemos estado desarrollando para la Orquesta de València estos últimos años, es decir, programas espectaculares con solistas de mucha calidad, y con el objetivo de atraer tanto al público del jazz como el de la clásica".

Symphonic Jazz Sketches supone una apuesta por la apertura de la música y su capacidad para desdibujar diferencias en todos sus sentidos, uniendo sobre un mismo escenario a músicos de ámbitos diferentes (el clásico y el de la improvisación jazzística) para crear un momento único de fusión entre géneros y público.

El repertorio de este concierto cuenta con la firma del famoso compositor y arreglista italiano Duccio Bertini, quien ha adaptado algunos de los temas más populares del jazz a la plenitud de la sonoridad sinfónica, temas como The Days of Wine and Roses, Night and Day, My Funny Valentine o I fall in love easily.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha manifestado respecto a este concierto que "encaramos la recta final de la temporada y es muy positivo para las profesoras y profesores de la Orquesta de València, alejarse del repertorio clásico para adentrarse en el mundo del Jazz, para explorar y trabajar otras formas de lenguaje y tocar estructuras diferentes de las habituales".

Las siguientes citas del XXV Festival de Jazz de València serán al día siguiente, sábado, con dos conciertos también en el Teatro Principal, el primero a las 11.00 horas de la mañana protagonizada por el debut de la cantante Damaris Gilabert con la Happy Band Sedajazz Kids, dentro de "Menut Jazz". Y a las 20.00 horas, subirá al escenario del teatro el trío de jazz Colina-Miralta-Sambeat (CMS), que propondrá la fusión del jazz y el flamenco, junto con el guitarra Juan Gómez "Chicuelo".

David Pastor suele colaborar con artistas internacionales como Clark Terry, Chris Cheek, Mike Mossman, Steve Marcus, Richie Cole, Jack Walrath, Dennis Rowland, Paquito D' Rivera, Frank Wess, Bobby Shew, Slide Hampton, Pat Metheny, Bob Mintzer, Danilo Pérez, Giovanni Hidalgo, Donald Harrison, Donald Edwards, Emilio Solla, Sean Jones o Arturo Sandoval.

Cursó estudios en los conservatorios Superior de Valencia, de Castellón y Municipal de Barcelona, obteniendo Premio de Honor final de carrera. Ha participado en seminarios y recibido clases magistrales de George Vosburg (Solista de la Pitsburg Orchestra), Jim Pandolfi (solista de la MET), Michael P. Mossman, Claudio Roditti o Bobby Shew, entre otros muchos.