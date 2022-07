Un fiel escudero, tocamientos a hombres... Todo sobre el escándalo Pincher, que ha puesto en jaque al Gobierno de Boris Johnson

El nombre de Chris Pincher ha sido noticia en los últimos días en Reino Unido tras verse forzado la pasada semana a dimitir como responsable de disciplina parlamentaria de los 'tories' (conservadores), después de que se filtrara que tocó inapropiadamente a dos hombres en un club privado del partido.

Posteriormente, la formación gobernante le suspendió de afiliación, con lo que ahora es un diputado independiente, mientras es investigado por el Parlamento.

El pasado fin de semana se destaparon además nuevas acusaciones de otros hombres que revelaron casos de conducta sexual inapropiada protagonizados por Pincher en distintas ocasiones que se remontan, en algunos casos, a hace una década.

Este escándalo ha provocado una tormenta alrededor de Boris Johnson, tras reconocer el primer ministro británico que tenía "constancia" de su inapropiada conducta. Las consecuencias inmediatas a esta polémica han sido las tres dimisiones de ministros de Economía, Sanidad y de Infancia.

¿Quién es Pincher?

Christopher Pincher, político de 52 años, desarrolló toda su vida pública en torno al partido desde que se unió en 1987. En 2010, fue elegido como miembro del Parlamento por la circunscripción de Tamworth. Nunca tuvo un perfil nacional muy vistoso, pero se ha ido trabajando la reputación de hombre ferreamente leal a Boris Johnson, con fama de saber camelarse a los miembros más ariscos de su partido para que votaran a favor de las propuestas de Gobierno. Algunas fuentes también le han otorgado bastante responsabilidad en la campaña para mantener a Boris Johnson en los últimos meses, mientras el primer ministro estaba asediado por varios escándalos como el partygate.

En 2017, Pincher obtuvo un cargo honorífico en la Casa Real británica (algo así como un auditor oficioso), pero tuvo que renunciar por las primeras acusaciones por comportamiento inadecuado que ha recibido. Pasó entonces a un perfil mucho más discreto, trabajando en Asuntos Exteriores, donde, por cierto, también hubo otra denuncia en este sentido.

Pero, entonces, en 2019 llegó Boris Johnson al poder y trajo a Pincher a primera línea del Gobierno. Desde ese momento ha ocupado las carteras de Vivienda y la de Relaciones Exteriores con Europa y América.

De qué se le acusa a Pincher

Las acusaciones tratan sobre tocamientos indebidos por parte de Pincher a dos hombres. Los hechos tuvieron lugar durante una fiesta en el Carlton Club de Londres, en el que diputados y simpatizantes celebraron un encuentro con una asociación conservadora chipriota.

Tras el escándalo, el político no tardó en mandarle una carta a Johnson explicándole lo sucedido y pidiéndole disculpas. "Querido primer ministro, la pasada noche bebí de un modo excesivo. Me avergoncé a mí mismo y a otras personas, y eso es lo último que deseo hacer. Le pido disculpas a usted y a todos los implicados".

Sin embargo, no es la primera vez que Pincher está involucrado en un escándalo sexual. El político inglés tuvo que dimitir en 2017 como 'whip junior' (es el diputado encargado de asegurarse que sus compañeros votan en los plenos y en concordancia con el partido), tras ser acusado de hacer proposiciones sexuales a un atleta olímpico y potencial candidato conservador en las elecciones, según informa El País.

Reacción de Boris Johnson

El portavoz oficial de Johnson reconoció que el premier tenía constancia de las "conjeturas" que rodeaban el comportamiento de Pincher a lo largo de varios años, incluso en el momento en que el partido lo nombró encargado de disciplina el pasado febrero.

"No puedo entrar en demasiados detalles, pero (Johnson) tomó nota sobre algunas de las alegaciones que se hicieron, si bien no hubo quejas oficiales en aquel momento y se consideró que no era apropiado frenar un nombramiento simplemente por acusaciones sin sustancia", explicó el portavoz.

Agregó que Johnson "tuvo constancia de que se había hablado y había especulación a lo largo de los años sobre esta persona, pero que no había acusaciones específicas. No hubo quejas formales en aquel momento", reiteró.

Consecuencias inmediatas: dimiten tres ministros

Tras salir a la luz estas declaraciones, los ministros británicos de Economía y Salud, Rishi Sunak y Sajid Javid, respectivamente, anunciaron este martes su dimisión al haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro.

El secretario de Estado de la Infancia, el diputado Will Quince, ha seguido los pasos de sus dos excompañeros, ya que este miércoles ha anunciado sus renuncias en descontento con los escándalos que han salpicado al jefe del Gobierno.

¿Posible segunda moción de censura?

El líder conservador superó recientemente una moción de censura interna de su partido, pero la votación evidenció el descontento del 41% de los parlamentarios "tories" con su gestión y con la serie de escándalos que han salpicado al primer ministro.

Tras el escándalo el de Pincher, los medios británicos afirman que los "rebeldes" conservadores contrarios a Johnson quieren modificar las reglas del influyente Comité 1922 - que agrupa a los diputados del partido sin cartera- para poder convocar una segunda moción de censura contra el premier, puesto que según las actuales reglas de ese comité, Johnson no puede afrontar por 12 meses otra moción de censura.