El presumpte assassí de Marta Calvo i dos dones més nega els fets: "Absolutament no. Va en contra dels meus principis"

Jorge Ignacio, amb antecedents per trànsit de drogues, està sent jutjat des de fa quatre setmanes en l'Audiència Provincial de València davant un jurat popular pels presumptes crims i des que es va entregar a la Guàrdia Civil, al desembre de 2019, sempre ha mantingut que la mort de Marta Calvo va ser un accident i ha negat la resta de successos.

L'acusat, de nacionalitat colombiana, s'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública. Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena. La defensa sol·licita l'absolució.

Jorge Ignacio, qui ha manifestat durant el juí el seu desig de respondre únicament la seua advocada, al jurat i a la presidenta del tribunal, ha negat haver patit algun incident amb alguna xica, haver violat a una dona o haver-li coaccionat la seua llibertat. El que sí ha reconegut és haver contractat servicis sexuals de prostitutes i haver celebrat 'festes blanques' "consentides". "La resta són manifestacions malintencionades", ha dit.