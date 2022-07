El Gil-Albert homenatja la trajectòria i l'obra d'Isabel Clara Simó i Rafael Azuar

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacat en un comunicat que l'Institut "ha volgut estar present en el Festival de Cinema de l'Alfàs del Pi amb una interessant xarra-col·loqui i, a més, en la programació d'aquesta setmana es reflecteix la gran tasca que s'està realitzant per a despertar l'interés per autors alacantins tan destacats com Isabel Clara Simó i l'escriptor il·licità Rafael Azuar".

L'escriptor i catedràtic de Literatura a la Universitat d'Alacant. Carles Cortés, abordarà la figura de l'escriptora alcoiana a partir de la seua producció literària i de la seua participació en altres activitats artístiques i culturals. Aquesta nova sessió del cicle 'Alicante en femenino' té com finalitat, a més, la posada en valor i reconeixement del treball de Simó en l'àmbit de les dones escriptores del segle XX.

Així mateix, Cortés farà un balanç de la seua trajectòria, tant com a model de referència personal i intel·lectual, com a líder d'opinió i guia d'una generació d'autors que, des dels seus orígens valencians, van enllaçar la cultura local amb la resta de la producció nacional.

Filòsofa, professora i periodista, Isabel-Clara Simó (1943-2020) va rebre, entre uns altres, el Premi Víctor Catalá (1978) per És quan miro que hi veig clar; en 1993, el Premi Sant Jordi per La Salvaje; en 1999, la Cruz de Sant Jordi per la seua trajectòria literària; en 2001, el Premi Andròmina per Hum Rita!: el hombre que husmeaba mujeres; el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians per En legítima defensa; i el Premi Joanot Martorell per Amor meva.

En la seua faceta de periodista va ser directora del setmanari Canigó i columnista en el diari Avui, així com delegada del Llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, la taula redona serà per a donar a conéixer l'obra de l'escriptor Rafael Azuar (1921-2002), així com la investigació realitzada entorn de la seua poesia pel doctor en Filologia Hispànica, crític literari i poeta, Manuel Valero, i per Raúl Molina, doctor en Llengües, literatures, cultures i les seues aplicacions per la Universitat de València.

La vetlada abordarà diferents aspectes biogràfics, d'arxiu i investigació per a abordar la difusió i l'estudi entorn del llegat del poeta il·licità, i a continuació, es presentarà el llibre Rafael Azuar Carmen. Poesia reunida 1944-2002, de Valero i Molina, recentment publicat per l'Institut Gil-Albert

D'altra banda, i al fil de la programació desplegada amb motiu de la 34 edició del Festival de Cinema de l'Alfàs del Pi, la Casa de Cultura d'aquesta localitat acollirà demà una conferència de l'expert en maquillatge i en efectes especials, l'il·licità Tono Garzón. Després de la xarra col·loqui, que començarà les 20.00 hores, es projectarà la pel·lícula Matrix. Resurrections, en la qual es podrà observar el treball realitzat pel conferenciant.