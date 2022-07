CSIF insta a reforçar les oficines de tramitació de DNI davant la saturació i retards

CSIF ha advertit que en l'actualitat el sistema de petició "no dona cites prèvies perquè ja estan ocupades les dels dos pròxims mesos a la Comunitat Valenciana". Aquesta situació es produeix malgrat l'aplicació, per part del Ministeri de l'Interior, d'un pla de xoc que s'ha demostrat "insuficient", a més d'"arribar tard", segons ha criticat en un comunicat.

El sindicat assenyala que aquesta falta de cites disponibles provoca que "moltes persones a les quals els urgeix tramitar els seues DNIs, passaports o documents d'estrangeria acudisquen abans de l'obertura de les oficines i es formen llargues cues d'usuaris, com està ocorrent al carrer Hospital, on la fila d'espera dobla la cantonada i continua per Guillem de Castro".

CSIF considera que la situació resulta "insostenible" i exigeix un reforç tant de personal com d'equips d'expedició. Per exemple, ha indicat que a la ciutat de València urgeix l'obertura d'un quart local que se sume als de carrer Hospital, Sapadors i Abastos.

El sindicat reclama "solucions definitives" a llarg termini per a un problema que es reprodueix cada estiu i causa un increment de la saturació als treballadors i pèrdua de qualitat en el servici a la ciutadania. També reclama una renovació de les instal·lacions per a evitar, com ocorre en les del carrer Hospìtal, els continus problemes d'altes temperatures per errors en la climatització.