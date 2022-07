Víctor Sandoval se hunde tras su actuación en 'Sálvame Mediafest' y recibe la llamada de Belén Esteban para calmarle

Víctor Sandoval actuó este miércoles 29 en Sálvame Mediafest junto al grupo Fórmula Abierta. Sus palabras le jugaron una mala pasada y el colaborador está desolado y "llorando que te cagas", tal y como aseguró a Sálvame.

En una conexión en directo con el programa, Víctor declaró al micrófono de Kike Calleja lo siguiente: "Se vive con el aire. ¿Por qué la gente está ahora tan preocupada? Porque ayer metí la pata y fui inoportuno".

Tal fue la desolación del madrileño, que no acudió este jueves a su puesto de trabajo, hecho que le reprochó Terelu Campos: "Te han llamado por la mañana para que vinieras a trabajar y no te han localizado". Víctor lo negó en un principio, aunque después reconoció que tenía su móvil en modo avión.

Por su parte, Adela González le comentó al colaborador que para que te ofrezcan trabajo es fundamental tener el teléfono operativo, a lo que Víctor respondió: "Adela, llevo en esto mucho más tiempo que tú y nunca jamás he tenido móvil cuando empezaba y me localizaban. [...] Me acabas de dar otra hostia donde tengo la cara dolorida y eso no se puede hacer".

Ante el revuelo causado, Belén Esteban llamó en directo a Kike Calleja para hablar con Víctor y calmarlo. La colaboradora trató de apaciguar la situación y le pidió a su amigo que bajase el tono y pidiese perdón a Adela por su comentario.

"Llevan un mes sin llamarte por un motivo. Tú vales para la televisión. Te pasa como a mí, que nos pierden nuestras maneras" le comentó la "princesa del pueblo".

Por otro lado, Víctor, tras la insistencia de Belén para hablar después de la conexión, en privado le respondió: "Hoy más no. Después de ayer, ya más no [...]. Hoy tengo la cabeza tan liada que voy a meter la pata otra vez".