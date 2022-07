El PPCV critica que amb Puig "la Comunitat lidera el deute i el dèficit i no hi ha solucions"

El portaveu d'Hisenda del grup 'popular' en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha denunciat aquest divendres que, amb Ximo Puig com a president de la Generalitat, la Comunitat Valenciana "lidera el deute i el dèficit i no hi ha solucions".