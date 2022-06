L'IVAM adapta els textos de les seues exposicions a lectura fàcil

La lectura fàcil és un mètode de comunicació textual perquè les persones amb dificultats de comprensió, permanents o transitòries, com a discapacitat intel·lectual, deteriorament cognitiu, baixa alfabetització o insuficient domini de l'idioma, puguen entendre el que lligen, ha indicat el centre en un comunicat.

L'objectiu d'aquesta manera d'escriure és promoure la inclusió i l'exercici del dret a la participació i a l'autonomia de totes les persones.

Les guies han sigut dissenyades per a explicar les principals obres i les dades més importants de les exposicions seguint les directrius internacionals de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) i d'Inclusion Europe, amb recomanacions com l'ús de frases no molt llargues, d'un màxim de 3 línies, un tipus de lletra gran, paràgrafs curts o negretes per a ressaltar el text.

Els textos de lectura fàcil estan en castellà i valencià, en format digital, són gratuïts i es poden descarregar a través de la web del museu i també es poden trobar en la centraleta del museu o en les mateixes sales sota petició dels usuaris.

Aquest projecte sorgeix de l'interés de l'IVAM per facilitar els continguts de la seua programació per a tots els públics. Els textos són fruit de la col·laboració de l'equip de mediació del museu i de validadores professionals que van certificar els continguts amb una metodologia d'acció participativa.

Els textos en lectura fàcil són un pas més en els objectius estratègics d'accessibilitat, inclusió i sostenibilitat de l'IVAM. El museu valencià ja va impartir diversos cursos de lectura fàcil per als seus treballadors amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la necessitat de fer arribar l'art a tothom de manera senzilla.