Irene Villa presenta públicamente a su novio, David Serrato: "Me atrajo desde la primera llamada"

Después de cuatro años separada de Juan Pablo Lauro, padre de sus tres hijos, Irene Villa ha presentado a su nuevo novio públicamente. Tras ser fotografiada hace varias semanas, finalmente ha asistido a un evento junto a David Serrato.

Este popular coach es hijo del jugador de voleibol José Miguel Serrato, y acudió al décimo aniversario del Festival Starlite con la periodista demostrando el buen momento por el que pasan. Y es que, solo dos días después, volvieron a hacer una aparición pública.

"En cuatro años que llevo divorciada me habéis preguntado por el amor un montón de veces, y ya me tocaba", respondió Irene Villa a Europa Press. "Tampoco queremos decirlo así a bombo y platillo porque no sabemos lo que va a pasar, pero de momento estamos bien".

"Decir que es el hombre de mi vida son palabras mayores porque los hombres de mi vida son esos tres locos bajitos que andan por ahí. Ellos sí son los hombres de mi vida", añadió sobre sus hijos.

"Ella desprende muchísima energía positiva"

Por su parte, David Serrato también se deshizo en halagos hacia su novia: "Irene es una persona muy especial, se toma la vida con pasión y, como todo el mundo cuando conoce a una persona muy especial, pues la quiere tener a su lado".

"Es un momentazo de mi vida, soy muy feliz y siempre que tienes alguien que lo mejora, bienvenido sea y en eso estamos", confesó el coach a Europa Press. "Es un torbellino de pasión, de resiliencia, y cuando aparece gente así, quieres estar al lado de esas personas, sin duda".

"Desprende muchísima energía positiva. Su vida es un ejemplo, y cuando tienes la suerte de verla en el día a día, derrocha esa energía en todo momento", añadió. "Es una auténtica gozada conocer personas con esa vitalidad, esa energía y además, es guapísima. Qué más puedo decir".