María Ramírez: "Internet hace que personas más diversas, jóvenes y de minorías consigan contar sus historias"

Hay muchas maneras de hacer un diario, y María Ramírez (Madrid, 1977) ilustra algunas de ellas en su último ensayo. El periódico (Debate) comienza con una ponencia en la que el periodista Mario Tascón escandalizaba al vaticinar lo que a día de hoy son los medios digitales, algo muy distinto al prisma actual, marcado por el SEO y la última hora.

La periodista aprovecha también para contar algunas de sus anécdotas en una profesión que la ha llevado a Estados Unidos, Bruselas o Milán, y que pasan por perder a una compañera en primera línea de batalla, patrullar junto a la policía en la noche estadounidense o escribir un boletín sobre una pandemia mundial.

En el libro recuerda que, en sus primeras prácticas, las mujeres estaban en secciones como documentación porque eran las únicas que permitían conciliar. Los que empezamos a trabajar a finales de los 90 veíamos un mundo en el que estaba casi aceptada la discriminación. Era normal que, si eras mujer, como tenías 'más complicaciones', te fueras a departamentos donde pudieras tener un horario más normal y ni se planteaban los permisos de paternidad. Esto ha cambiado por las periodistas que están en primera línea, que lucharon entonces y ahora. Ya no aceptamos estar en un segundo plano. También vemos a mujeres al mando de los medios, como pasa con 20minutos , que era una cuenta pendiente. He observado varias olas de toma de conciencia, aunque en todas las redacciones seguimos viendo algo de discriminación: las mujeres siguen hablando menos en las reuniones y se las escucha menos.

¿Considera, como Àngels Barceló, que los periodistas más jóvenes "son unos flojos"?

No. Tengo la suerte de trabajar con periodistas jóvenes con muchas ganas y dedicación. El problema es que las generaciones más jóvenes han llegado a trabajar en grandes crisis y han vivido desde el principio condiciones precarias de trabajo. Me parece enriquecedor tener mezcla de generaciones, porque está bien tener personas que han tenido experiencias diferentes, sin redes, más del papel... y mezclarlo con otras con puntos de vista distintos sobre el oficio o para abordar algunos temas concretos. La gente joven nos enseña que a lo mejor no hay que conformarse con que, como este es un trabajo que adoramos, tenemos que renunciar a tener vida personal, las horas extra gratis son normales y que, cuanto más tiempo estemos en la oficina, más progresaremos. Debemos escuchar a una generación que está luchando más sus derechos laborales de lo que lo hicimos nosotros, porque nos parecía que había que estar 14 horas en la redacción o no tomarse jamás un día libre... Van por el buen camino diciendo que a lo mejor hay que poner algún límite.