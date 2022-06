Muere por causas desconocidas el cómico Nick Nemeroff, a los 32 años

"Con profunda tristeza anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro amado hermano Nick Nemeroff". Así comunicaba la familia del humorista canadiense el fallecimiento del mismo, a los 32 años. Las causas de la muerte aún no han trascendido.

Su agencia de representación también confirmaba la noticia y hacía repaso de su carrera y méritos. "Hemos estado muy orgullosos de ver a Nick convertirse en uno de los cómicos más populares y respetados de Canadá", destacaban.

Nick fue nominado al premio Juno en 2021 por su álbum de comedia, The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life y también apareció en Conan.

Además, actuó en Just for Laughs en Montreal, formó parte de CBC Gem's The New Wave of Standup y recientemente fue visto en CTV Comedy's Roast Battle Canada, un programa en el que dos cómicos se enfrentan en un duelo de ingenio que consiste en insultarse mutuamente con el mayor humor posible.

"Es una pérdida devastadora para la comunidad de comediantes de Toronto y Montreal, donde desarrolló y perfeccionó su estilo único de actuación y entrega. Nick será echado de menos y recordado con cariño", decía su agencia.