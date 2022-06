Les platges de Sagunt ja compten amb banderes sobre l'estat del mar per a persones daltòniques

Aquestes banderes, situades a les postes de socorrisme i a les nou torres de vigilància, han sigut dissenyades per a les persones amb daltonisme, una malaltia que afecta al 8% de la població, i cada vegada són més freqüents en les platges espanyoles, ja que són essencials per a conéixer l'estat del mar i permeten saber si és o no perillós banyar-se.

Sobre aquest tema, l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacat que Sagunt "segueix avançant en accessibilitat i en seguretat" i encara que aquesta mesura "puga paréixer una cosa xiqueta, no ho és". "Són xicotets passos, però que asseguren que la nostra societat és accessible i que els nostres recursos estan a la disposició de tota la ciutadania, independentment de les seues condicions. Així construïm una societat més inclusiva per a tots", ha recalcat.

Per la seua banda, el regidor delegat de Platges, Roberto Rovira, ha explicat que cal sensibilitzar-se amb les persones que patixen aquesta patologia ocular que complica la seua vida de manera quotidiana com és l'exemple d'anar a la platja. A més d'açò, es tracta d'una desigualtat pel que fa a la resta de persones i també pot comportar un risc per no identificar correctament l'estat del mar amb les banderes de colors.