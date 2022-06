Indignación en el Metro de Barcelona: una usuaria en silla de ruedas muestra el poco civismo de otros usuarios en un ascensor

Una usuaria en silla de ruedas del Metro de Barcelona ha contado a través de sus redes sociales la bochornosa situación que le ha tocado vivir en la estación de Vall d’Hebron ante la falta de civismo del resto de viajeros, según informa El Periódico.

Montse Quílez, esperaba junto a otros pasajeros la llegada del ascensor, el único medio que tiene para subir desde el andén. Ninguno de los presentes le cede el paso, aún sabiendo que ella tiene prioridad: "Voy en silla de ruedas y para ellos soy invisible", ha dicho Montse Quílez en el video donde de TikTok, donde muestra la impasibilidad del resto de usuarios ante su necesidad.

"Ahora hay que subir por este ascensor infernal que siempre hay que esperar un montón de rato", comienza diciendo mientras muestra al grupo de personas que espera la llegada del ascensor. Ante esta reprochable situación, Quílez, se pregunta cuántos le cederán el paso. "Ninguno, ya lo veréis". Como sospecha esta usuaria, nadie le cede el paso.

Finalmente ella se despide de los viajeros deseándoles un "buen viaje" en modo irónico, para luego hacer pública su denuncia: "Ahí queda la mala educación de las personas. Esto es lo que pasa, no sólo en el ascensor de Vall d’Hebron, esto pasa en la mayoría de los sitios, que la gente no priorizan ni las sillas de ruedas, ni las personas mayores, ni tampoco las personas que van con una muleta o con un carrito. No había ni carrito ni nada, estaba yo sola. Han entrado todos en manada. ¡Ole, ole!".