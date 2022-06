Arturo Pérez-Reverte se defiende de las críticas tras su firme defensa al aborto: "No es un método anticonceptivo, sino un derecho"

Arturo Pérez-Reverte se ha convertido este fin de semana en una de las personalidades más destacadas en Twitter. Acostumbrado a opinar sobre diversos temas a través de esta red social, no es la primera vez que el académico de la RAE se convierte en trending topic, y una muestra de ello ha sido el revuelo que ha generado su postura sobre el aborto.

El escritor, de 70 años, criticó el pasado sábado el fallo del Tribunal Supremo de EE UU que revocaba la protección al derecho de las mujeres a abortar, una elección que ha derivado en protestas en las calles y en Internet. El autor pertenece al segundo grupo, y desde hace tiempo.

"El aborto es un derecho de las mujeres, sobre el que deben decidir las mujeres. Esa es mi opinión. Si fuésemos los hombres quienes nos quedásemos preñados, estoy seguro de que poco se discutiría", expresó Pérez-Reverte a través de un tuit, el cual, más allá de recibir más de 61.000 'me gusta', también generó un gran enfado entre un sector de tuiteros.

El aborto es un derecho de las mujeres, sobre el que deben decidir las mujeres. Ésa es mi opinión. Si fuésemos los hombres quienes nos quedásemos preñados, estoy seguro de que poco se discutiría. pic.twitter.com/WdbTuimP80 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 26, 2022

Esto llevó a que el escritor compartiera otro texto, reafirmándose en su opinión y demostrando que piensa de esta forma desde hace años. "Pues debo señalar ("Se me ha caído un mito, qué decepción, señor Reverte, ahora nos sale abortista, etc") que mi opinión sobre que el aborto es un derecho de la mujer ni es nueva ni es de ahora. Infórmense mejor los recién ofendidos. Este tuit es de hace casi nueve años", empezó diciendo antes de rescatar una publicación suya de 2013.

"El aborto no es un método anticonceptivo. Pero es un derecho de toda mujer. Ella debe decidir, al comienzo de la gestación, continuarla o no", rezaba este tuit, lo que provocó que, de nuevo entre los españoles, el escritor protagonizara en Twitter muchas de las opiniones sobre el tema.

Pues debo señalar ("Se me ha caído un mito, qué decepción, señor Reverte, ahora nos sale abortista, etc") que mi opinión sobre que el aborto es un derecho de la mujer ni es nueva ni es de ahora. Infórmense mejor los recién ofendidos. Este tuit es de hace casi nueve años. https://t.co/Z5exAZajYh — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 26, 2022

Al aumentar las críticas de los sectores provida, puso un nuevo tuit: "Si una mujer no quiere quedarse embarazada, que tome precauciones"... Me pregunto en qué mundo viven o qué percepción de la realidad del mundo tienen quienes afirman eso. Como si el mundo se limitase al botellón del sábado y a su prima Conchi". Una opinión que podría no ser la última del escritor en un debate que se inició hace siglos, y que, pese al paso del tiempo, no guarda demasiadas diferencias con el pasado.