Belén Esteban muestra a sus seguidores sus primeros pasos dos meses después de su accidente

Dos meses han pasado ya de la aparatosa caída de Belén Esteban con la que se fracturó la tibia y el peroné. Tras haber pasado por quirófano y gracias a la ayuda de expertos, no ha sido hasta este lunes el día en el que la colaboradora de Sálvame ha podido dar sus primeros pasos.

Su primer acto público fue el pasado jueves, cuando se reunió con varias de sus compañeras de programa para recordar a Mila Ximénez con motivo del aniversario de su fallecimiento.

A este evento acudió en silla de ruedas, pero parece que, cada vez, este aparato le va a ir haciendo menos falta. "Después de 63 días este es mi día de hoy con mi fisio Vicky. De lunes a viernes trabajando duro para volver a mi vida", escribe en el vídeo que ha publicado en sus historias, para que sus seguidores puedan ver su evolución.

Belén Esteban dando sus primeros pasos tras su aparatosa caída. INSTAGRAM

Al ritmo de la mítica canción We Are The Champions de Queen, se puede ver cómo la 'Princesa del Pueblo' da pequeños pasos, acompañada de dos muletas y agarrada del brazo por su fisioterapeuta para evitar que se desestabilice.

Su pierna va sujeta con una bota ortopédica, recomendada por los médicos para este tipo de fracturas. Así pues, la zona de la fractura está inmovilizada, pero puede apoyar el pie y mover el tobillo, por lo que esto le permite andar.

A este outfit le añade una camiseta con un eslogan motivador que dice "Juntos somos más fuertes", dejando ver así que está luchando por su pronta recuperación, aún sin fecha cerrada.

La ganadora de Gran Hermano VIP está demostrando que es todo un ejemplo de superación y que ni nada ni nadie va a conseguir frenarle los pies, o en este caso, la pierna.