Jedet no aparecerá en el pregón del Orgullo en Granada tras sus polémicos comentarios en 'Las uñas'

Este domingo salió a la luz una nueva entrega de Las uñas. Jede acudió al programa de Sindy Takanashi y pronunció unas palabras más que desafortunadas que han acabado con la cancelación de su participación en el Orgullo de Granada.

"Existen las mujeres y las mujeres trans. Yo no soy lo mismo que tú, y no pasa nada. No soy ni mejor ni peor", dijo la actriz. Estas declaraciones desataron la polémica. Las redes sociales la tildaron de tránsfoba.

Como consecuencia, el equipo de la artista se ha visto obligado a emitir un comunicado anunciando la suspensión de su pregón en el acto previsto: "Dado el acoso al que se ha visto sometida Jedet en redes las últimas horas decidimos suspender su aparición para dar el pregón el próximo 1 de julio en la manifestación del Orgullo de la ciudad andaluza. Agradecemos al Ayuntamiento de Granada la confianza depositada en ella".

Muchos rostros conocidos han sido críticos con ella. "Si hay mujeres machistas, personas racializadas en Vox y gays que desprecian el Orgullo, no es nada raro que exista Jedet", ha dicho el escritor Guillem Clua.

Sin embargo, otros famosos han mostrado su apoyo a la actriz. Es el caso de Susi Caramelo, que piensa que "Solo nos debería importar ser buenas personas" y ella lo es, mientras que Nagore Robles la defiende porque no entiende "cómo el acoso todavía puede estar permitido en redes".