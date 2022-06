Toñi Moreno habla sobre su sexualidad: "No ha sido fácil aceptarse"

La presentadora Toñi Moreno se ha sincerado sobre su orientación sexual a raíz de las aplaudidas palabras de María del Monte, que ha declarado públicamente su homosexualidad al presentar a su novia en el pregón del Orgullo en Sevilla.

"Conozco muy bien a María y sé lo que a ella le ha costado", ha indicado Toñi Moreno, amiga de la cantante. "A mí me costó tanto salir del armario porque ni siquiera me lo contaba", ha reconocido Moreno en la ceremonia de entrega de los Premios Diversa.

En este sentido, la presentadora ha explicado que "yo tengo la necesidad de que mi hija no pase por lo que tuve que pasar yo", ha dicho.

"Cuando a mí me gustaban las chicas del instituto, pero yo me decía que eran muy buenas amigas mías. En el colegio las monjas me habían dicho que eso era pecado y eso lo tenía a hierro", ha confesado Moreno sobre su situación, "algo que me ha durado hasta hace muy poco y tengo 46 años", ha agregado.

Por este motivo, Moreno no quiere que su hija pase por lo mismo que ella ha pasado: "Yo quiero que mi hija no tenga esos problemas. Que viva sin plantearse a quién quiera o quién le gusta. Que viva con esa libertad. Por eso tenemos esa obligación", ha reivindicado.

Por último, Toñi Moreno ha finalizado su intervención en estos premios asegurando que no ha sido "fácil aceptarse, contarlo ni contárselo a una misma".