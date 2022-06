Kaley Cuoco, Penny en 'The Big Bang Theory', se divorcia al fin, tras una larga burocracia, de Karl Cook

Apenas llevaban dos años de casados cuando en septiembre del año pasado anunciaban que se separaban. Hasta entonces no se había siquiera rumoreado problemas en la pareja, que de cara al público daba la imagen de un matrimonio idílico en las colinas hollywoodienses. Kaley Cuoco, sin embargo, llevaba desde entonces con los trámites para ser una mujer soltera.

O, al menos, no casada, porque en mayo de este año presentaba a su nueva pareja. Lo que hasta ese momento habían sido declaraciones públicas de cariño en las redes sociales, con multitud de fotografías que dejaban entrever una enorme complicidad, se derrumbaba y solo la aparición del también actor Tom Pelphrey, conocido por la serie Ozark, descubría que la intérprete de 36 años había vuelto a creer en el amor.

Hasta ahora no se conocían detalles de cómo avanzaba la burocracia para que la actriz de The Big Bang Theory disolviera su unión con el jinete de 31 años, que además era su segundo matrimonio, después de que Cuoco hubiese estado casada entre 2013 y 2016 con el ahora extenista profesional Ryan Sweeting.

Ha sido el portal de noticias Entertainment Tonight el que ha obtenido los documentos oficiales, de los que se extrae que ha sido esta semana cuando el Tribunal Superior de Los Ángeles ha dado por finalizado el proceso de divorcio, desconociéndose, eso sí, si ha habido algún tipo de acuerdo económico entre ambas partes, ya que no han tenido hijos(algo que a buen seguro habrá acelerado el proceso).

La vida sentimental de la actriz ya se ha rehecho, aunque por el momento se sabe que la protagonista de The Flight Attendant no tiene intención de pasar de nuevo por el altar. De hecho, en una entrevista que el pasado mes de abril concedió a la revista Glamour explicó que no se cerraba a enamorarse pronto.

"Me encantaría disfrutar de una relación duradera, de un compañeroo de vida. Pero no, no volveré a casarme. Por supuesto que no. Si quieres puedes poner eso en la portada", aseguró a la publicación, dejando entrever el profundo desengaño que había sufrido por su matrimonio con Cook.