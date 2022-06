Ucrania logra el estatus de candidato a la adhesión de la UE tras el respaldo unánime de los Estados miembros

Ucrania ya es candidato a entrar en la Unión Europea. Los líderes de los 27 han dado este jueves el visto bueno por unanimidad, como manda el procedimiento, a que Kiev se sume a la lista de espera para la adhesión, siguiendo eso sí las recomendaciones marcadas en su informe por la Comisión Europea. Es la primera vez que se otorga esa categoría a un país en guerra. Los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Bruselas, han otorgado también la etiqueta a Moldavia, por lo que ahora el conjunto de países aspirantes pasa a estar integrada por un total de siete: Turquía, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Ucrania y Moldavia. Mientras, Bosnia y Herzegovina y Kosovo siguen en un segundo escalón como candidatos potenciales.

Precisamente en un momento de la cumbre el debate se estancó por la defensa por parte de países como Austria, Croacia y Eslovenia de que se otorgase también a Bosnia el rango de candidato, algo que finalmente no se ha producido. Eso sí, los líderes han recogido en las conclusiones que se le dará esa categoría "una vez que afronte reformas sustanciales". Con Kosovo la situación es muchísimo más compleja porque hay cinco países de la UE -entre ellos España- que no reconocen su independencia.

"Un momento histórico. El día de hoy marca un paso crucial en su camino hacia la UE", esgrimió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.Pero en el caso estrella de la reunión, el ucraniano, Volodimir Zelenski tiene deberes. Los socios comunitarios insisten en la necesidad de reformas para que el proceso pueda avanzar, algo que ya avisó la Comisión en su documento. Bruselas insta a Kiev a reducir la influencia de la oligarquía en la economía y en la política, avanzar en la protección de las minorías e introducir mejoras en el respeto del estado de derecho, entre otros asuntos.

Zelenski no tardó en pronunciarse sobre la decisión. "El futuro de Ucrania está dentro de la UE", escribió en redes sociales, mostrándose "agradecido" con las instituciones y con los líderes de los 27. "Es un momento único e histórico", sentenció el presidente ucraniano. Por su parte, la presidenta moldava, Maia Sandu recibió el paso de la UE como "una señal inequívoca y fuerte de apoyo a nuestros ciudadanos y al futuro europeo de Moldavia. Estamos agradecidos y comprometidos a avanzar en el camino de las reformas".

Este, eso sí, es solo un primer paso. El proceso de adhesión es muy largo y complejo y no existe una vía exprés para la entrada. Croacia, que fue el último país en sumarse al bloque, tardó diez años en hacerlo. Ucrania (y Moldavia) tienen que cumplir sobre todo con los criterios de Copenhague, que son tres: una democracia consolidada e instituciones estables, una economía de mercado suficientemente desarrollada y la capacidad para hacer frente a las obligaciones derivadas de pertenecer a la UE, así como la asunción del acervo comunitario (el conjunto de reglas por las que se rige la Unión).

"Por supuesto los países tienen que hacer deberes, pero es un momento histórico", expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que llamó a realizar las "reformas que son buenas para los ciudadanos", en referencia no solo a Ucrania y Moldavia, sino también a Georgia, que todavía tendrá que esperar a cumplir con una serie de cambios en su sistema. "La UE está unida frente a Rusia", sentenció la líder del Ejecutivo comunitario. Michel, por su parte, considera que se manda "un fuerte mensaje de unidad y de determinación en términos políticos" y desveló que la noticia se le dio a Zelenski antes de hacer el anuncio.

"Es un momento decisivo, una elección geopolítica que va a comprometer el futuro de la Unión Europea, nuestra estabilidad y prosperidad", expresó el propio Michel. Eso sí, otros líderes se movieron entre el reconocimiento y la cautela. "No quiere decir que la adhesión a Europa se haga rápidamente, llevará mucho tiempo, pero la señal es importante", expresó el primer ministro belga, Alexander De Croo mientras su homólogo neerlandés, Mark Rutte, avisó a Ucrania de que le queda "mucho trabajo por hacer".

El anuncio de los 27 se da además en un contexto de tensión con el resto de candidatos. Antes de la cumbre de líderes tuvo lugar una reunión con los Balcanes occidentales en la que estos países, que ya forman parte de la lista de candidatos, mostraron su decepción por la falta de avances. "No estamos donde deberíamos estar con los Balcanes Occidentales. Hoy deberíamos lanzar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte y no puedo esconder mi decepción", sostuvo Josep Borrell antes del encuentro. Pero ese paso no se ha dado, y Macedonia del Norte y Albania estuvieron a punto de boicotear la reunión.

"La UE debe cumplir promesas pasadas"

De hecho, el primer ministro macedonio no ocultó su enfado. Dimitar Kovačevski fue muy rotundo: "La UE debe cumplir sus promesas pasadas antes de abrir la puerta a nuevos", sostuvo en referencia a lo que considera un agravio comparativo, pues hay abrazos a Ucrania y Moldavia pero no se dan progresos para los países balcánicos. Y no se dan porque en el caso de Macedonia del Norte es Bulgaria la que mantiene su veto, a cuenta de las diferencias históricas y culturales que Sofía no considera resueltas. En este sentido, el líder búlgaro, Kiril Petkov avisó de que ese bloqueo no puede ser levantado "en una cumbre de la UE" sino que tiene que ser pactado "en el Parlamento" nacional.

Por su parte, el primer ministro de Albania, Edi Rama, sostuvo que le da "pena" por la UE y calificó la cumbre de "histórica, pero para mal". Además, tiró de sorprendentes comparaciones para cargar contra los 27: "No hagan como la Iglesia debatiendo sobre el sexo de los ángeles, mientras caía Constantinopla". No obstante, en ningún momento fue optimista. "No esperaba de la cumbre nada más de lo que he recibido", sentenció, antes de añadir que "es importante decir la verdad, no es simplemente Bulgaria. Es una desgracia pero no es solo Bulgaria. El problema es el proceso viciado de ampliación y Bulgaria es la expresión más clara". En el caso de Serbia, su presidente, Aleksandr Vucic, denunció "presiones [por parte de los Estados miembros] para aplicar las sanciones contra Rusia", algo que Belgrado todavía no ha hecho.