Pérez Pont eludeix pronunciar-se sobre la condemna pel grafiti de PichiAvo perquè "és un assumpte en procés"

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha eludit pronunciar-se sobre la condemna per un delicte lleu de danys imprudents en el patrimoni per aprovar la intervenció amb grafitis del duo d'artistes PichiAvo en les parets del claustre renaixentista del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). "És un assumpte que està en procés i per aquest motiu no he de pronunciar-me", ha manifestat.