Clare Brown es una australiana que ha heredado 12 millones de dólares (unos 11,4 millones de euros) de su fallecido padre. Sin embargo, no tiene acceso al dinero porque no quiere cumplir con la condición que él estableció: debe tener un trabajo estable.

Tal y como contó la joven de 26 años al programa A Current Affair, se niega a obedecer los requisitos que estableció su padre en el testamento que le obligan a tener un empleo fijo y "aportar algo a la sociedad".

Según ella, las condiciones son poco realistas por su estado de salud, y esto le está provocando estar "arruinada" y viviendo de las ayudas sociales: "A mi familia le diría que me dieran lo que es mío por derecho. Estoy sufriendo".

"Entiendo por qué quieren que sea un miembro funcional de la sociedad, sin embargo, tienen que mirar mi diagnóstico y darse cuenta de que eso no va a suceder", declaró Brown. "No voy a aprender a conducir porque tengo TDAH [trastorno por déficit de atención e hiperactividad]. Tengo la capacidad de atención de un mosquito".

Cuando su padre Chris vivía, este le daba 500 dólares (unos 475 euros) semanales, pero esta cantidad se le terminaba quedando corta y pedía ayuda al Gobierno. Pero desde que él murió a principios de año, solo vive de las ayudas.

Actualmente, Clare Brown vive con su mujer, Lauren, y su hija en los suburbios al oeste de Sídney, bastante lejos de donde vivía y estudiaba antes.

"Me he autodenominado millonaria arruinada porque estoy arruinada constantemente y no puedo hacer nada al respecto", afirmó y volvió a recalcar su déficit de atención, que hace que su mujer y ella se tengan que organizar con listas.

Sin embargo, su familia alegó que eso son excusas: "Nos gustaría que consiguiera un trabajo y contribuyera a la sociedad. En lugar de aceptar los deseos de su padre fallecido, ha hecho lo contrario y ha demandado a su fideicomiso. No sabemos qué hacer. No hemos hecho otra cosa que querer a Clare".