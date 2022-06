El València CF presenta un projecte de Nou Mestalla que s'inauguraria amb 49.000 seients ampliable per fases a 70.000

El director general del València CF, Sean Bai, ha oferit una roda de premsa in situ, des del propi esquelet del futur estadi, acompanyat per l'arquitecte del nou estadi, Mark Fenwick; el cap d'operacions del projecte, Christian Schneider, i la directora financera de l'entitat, Inma Ibáñez.

El club ha defès un projecte d'estadi amb una llicència de 70.000 seients, que s'inaugurarà amb 49.000 localitats i s'ampliarà per fases segons les necessitats del moment, amb una instal·lació "tremendament fàcil" de nous seients. "El que queda és posar cadires", han assegurat, però "l'estadi és de 70.000 espectadors".

Referent a açò, Schneider ha argumentat que aquesta decisió d'inaugurar amb 49.000 localitats vé motivada per l'assistència mitjana del Mestalla, que és de 35.000 persones en els últims anys. "A nivell esportiu un estadi mig buit no és bo, no anima als jugadors" i el "reglament de la Lliga penalitza si la graderia està buida". Fenwick ha remarcat que "un dels grans errors" en els estadis "és que l'aforament és massa", ha destacat que aquesta elecció és "el millor per a València" i ha citat uns altres de capacitat similar com el Juventus.

A més, l'estadi inclourà una coberta fotovoltaica, més "oberta" i "ventilada" i un segon anell de restauració i oci, entre altres facilitats. Schneider ha ressaltat que volen oferir un lloc "obert tots els dies de la setmana pràcticament", no només per a partits o grans esdeveniments.

El pressupost seria d'uns 115 milions, sense incloure el poliesportiu, i ampliar les localitats fins el 70.000 suposaria entre sis i huit milions més. Les obres durarien entre 20 i 22 mesos.

Sean Bai ha sostingut que la intenció és "acabar l'estadi el més prompte possible" i que "els ciutadans i el club disposen d'unes noves instal·lacions que puguem gaudir tots junts". Ha manifestat públicament "la il·lusió i compromís del club per completar el Nou Mestalla, un lloc per a la gent, per al nostre club, i emblema important en la ciutat de València". "Volem dur-ho a terme de manera consensuada amb totes les parts implicades", ha subratllat.

FINANÇAMENT

Per la seua banda, la responsable financera ha insistit en la viabilitat del pla, el pressupost del qual està "100% cobert" amb la venda d'actius -el terciari del Nou Mestalla i l'edifique d'oficines- i els 80 milions procedents del fons CVC, a més de 15 milions procedents de préstecs pont amb entitats financeres "per si sorgeixen imprevists". "Si tots els projectes privats d'aquesta ciutat s'hagueren de finançar les seues obres al 100%, no es faria res", ha asseverat.

A més, ha assenyalat que els 80 milions d'euros del CVC suposen el 70% del cost i estan "disponibles des de ja", perquè hi ha empreses que ho anirien avançant fins que es desbloquege la seua totalitat. Ha esgrimit també que hi ha ofertes per a la venda de l'actius, encara que no siguen vinculants, ja que no es poden donar "certeses" als compradors fins que no es construïsca.

Ha remarcat que el club "no té obligació de presentar avals" perquè va efectuar un dipòsit en caixa a la Generalitat en 2025 amb 1,2 milions, que és l'aval exigible per llei.

"L'ATE NO ESTÀ CADUCADA"

Sean Bai ha remarcat que "és una dada objectiva" que l'ATE "no està caducada" i que el club ha presentat documents que demostren que compleix amb els principals punts de l'ATE". Sobre la possibilitat d'acudir als tribunals, ha assenyalat que el club "ha de defendre els seus interessos" pitjor va a buscar "l'acord".

"Si malgrat la nostra voluntat d'arribar a acords presentat projectes de construcció creïbles des del punt de vista econòmic i financer, l'administració decideix seguir avant amb la caducitat de l'ATE, el club es veurà obligat a recórrer aquesta decisió, perquè ens pareixeria una mesura bastant desproporcional i injustificada", ha avisat.

Per la seua banda, Inma Ibáñez ha assenyalat que l'estadi es construirà "amb o sense ATE". De no fer-ho, "no tindria sentit que hipotecara la meua vida amb 80 milions del CVC". Si caducara l'ATE, ha explicat que se sol·licitaria llicència i que "l'estadi es construirà sí o sí", encara que en aquest cas "tardaria més".