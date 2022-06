Ibai Llanos asegura que ha perdido dinero organizando 'La Velada': "Es un evento muy caro, habrá casi 100 personas trabajando"

Ibai Llanos es uno de los streamers más exitosos de Twitch. Además de su canal y de su equipo de eSports KOI, triunfa con los impresionantes eventos que organiza normalmente. El próximo, La Velada del Año 2, promete romper récords de audiencia.

Sin embargo, la gran expectación y el seguimiento en redes no va a ser suficiente para que el vasco consiga recuperar toda la inversión hecha para que se lleve a cabo el torneo de boxeo.

Los cinco enfrentamientos en el ring, estarán acompañados de cinco actuaciones musicales, todo retransmitido desde el Pabellón Olímpico de Badalona. Un directo muy costoso "no a nivel de artistas, sino a nivel de producción". Así lo ha contado en uno de sus directos.

Llanos no tiene secretos con sus seguidores y ha revelado que ha perdido dinero organizado La Velada. "Los eventos se hacen para cubrir gastos, puedes ganar algo, pero lo principal es que no pierdas dinero peor y aquí no se ha podido", se ha lamentado.

"Es un evento muy caro, van a estar trabajando prácticamente 100 personas detrás de las cámaras", ha explicado, ya que hace falta cámaras, realización y producción encargada de grabar la alfombra roja, los combates, las reacciones y las actuaciones.

"Algunos están contratados y otros vienen en calidad de autónomos", ha comentado: "Yo todo lo que hago es con gente contratada normalmente, pero con eventos tan grandes necesitas ayuda externa".

Cabe destacar que el streamer ha intentado cubrir los gastos poniendo a la venta 12.000 entradas para que acudan sus seguidores con público y, por supuesto, buscando patrocinadores. Sin embargo, el bajo coste del ticket (entre 20 y 100 euros) no ha sido suficiente para el sueldo de todos los empleados. Solo queda esperar si las audiencias del directo y la publicidad emitida suponen una verdadera recompensa.