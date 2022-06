El jutge obri una peça secreta en la causa que afecta a Oltra i demana l'expedient original de la víctima d'abusos

L'instructor inicial de la causa, i a qui tornarà el procediment quan Oltra haja formalitzat la seua renúncia a l'acta en Les Corts i deixe per tant de ser aforada, va decidir l'obertura d'una peça secreta arran de la presentació d'un escrit en el qual una de les acusacions sol·licitava la pràctica de determinades diligències, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

En aquest cas, a més de la menor, que va ser la que va denunciar en 2021 la situació viscuda durant la tramitació de la causa -i que està representada per José Luis Roberto, líder d'España 2000-, figuren com a acusació popular l'associació Gobierna-Te, presidida per la cofundadora de Vox i exintegrant de la formació, Cristina Seguí, i Vox.

L'instructor va demanar a l'abril a la Sala civil i Penal del TSJCV la imputació de l'aleshores vicepresidenta i consellera d'Igualtat per aquest cas, en el qual figuren com investigats 13 alts càrrecs del departament, en considerar que hi havia indicis "racionals, seriosos i fundats" de la participació d'Oltra en els fets investigats.

El TSJCV va assumir la competència i va citar com investigada Oltra per al 6 de juliol encara que, amb la pèrdua de l'aforament, la causa tornarà de nou a l'instructor que, en el marc de la peça secreta, i prèviament al fet que l'alt tribunal es declarara competent, va comissionar a la Policia Judicial perquè es personara en dependències de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i recaptara l'expedient original relatiu a la menor que va patir els abusos sexuals, "amb certificació de la seua autenticitat" expedit per la funcionària habilitada per a açò en aquest departament.