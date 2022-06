El preu del lloguer interanual puja un 17,1% en Comunitat Valenciana al maig fins als 9,71 euros el metre quadrat

Aquest increment interanual s'ha registrat a les tres províncies analitzades i superen els dos dígits: a Alacant un 18,6%, a València un 13,5% i a Castelló un 12,3%. Quant als preus, només una província supera els 10,00 euros el metre quadrat al mes. La província més cara és València amb 10,27 €/m2 al mes, seguida d'Alacant amb 8,73 €/m2 al mes i Castelló amb 7,30 €/m2 al mes.

De la mateixa manera, també puja en les sis ciutats analitzades per Fotocasa. A Alacant és la que més increments acumula al maig amb un 24,6%, seguida de Benidorm amb increments del 16,1% i Elx amb un 12,3%.

Quant al preu per metre quadrat al maig, veiem que València capital és la ciutat més cara amb 10,78 euros el metre quadrat al mes. Li segueixen, Benidorm amb 10,52 €/m2 al mes, Alacant amb 9,87 €/m2, Castelló de la Plana amb 6,67 €/m2, Elx amb 6,57 €/m2 i amb 5,56 €/m2, segons les mateixes fonts.

El preu del lloguer respecte als de fa un any ha crescut en 15 comunitats respecte a maig de fa un any i així a la Comunitat Valenciana puja un 17,1 per cent, seguida de Canàries (12,1 per cent), Regió de Múrcia (11,6 per cent), Castella-la Manxa (10,3 per cent), Extremadura (9,9 per cent), Balears (8,9 per cent), Catalunya (7,3 per cent), Cantàbria (7,3 per cent), Galícia (7,3 per cent), Madrid (7 per cent), Astúries (5,9 per cent), Castella i Lleó (5,7 per cent), Andalusia (3,4 per cent), Aragó (3 per cent) i País Basc (0,6 per cent).

D'altra banda, les dos comunitats que descendeixen el preu del lloguer al maig són La Rioja amb -2,9 per cent i Navarra amb -1,4 per cent.

Quant al rànquing de Comunitats Autònomes amb el preu de l'habitatge més cares per a llogar una vivenda a Espanya, en els primers llocs es troben Catalunya i Madrid, amb els preus de 14,90 i els 14,74 euros el metre quadrat al mes, respectivament.