Kim Kardashian responde, por fin, a la polémica del vestido de Marilyn: "Entiendo cuánto significa"

Los daños en el vestido son obvios y significativos: desgarraduras en la tela en la zona trasera y pérdida de cristales y lentejuelas son los máximos exponentes de que la pieza ya no es como el día que se lo puso Marilyn Monroe. El pulso está en si esos daños se los provocó o no Kim Kardashian cuando se lo puso el pasado mes de mayo para la alfombra roja de la Gala MET. Y ahora se ha pronunciado, por fin, la empresaria.

Por ahora se han posicionado todas las partes: el primero fue Scott Fortney, coleccionista especializado en propiedades de Marilyn y dueño original del vestido, quien dio a conocer a través de un par de fotografías el deterioro constatable de la obra del diseñador de vestuario Jean Louis basada a su vez en un boceto de Bob Mackie; luego las redes, que tacharon lo que hizo la más mediática de las Kardashian como "arruinar un Picasso" y a quienes molestaba que solo por su posición y dinero pudiese irse de rositas de dañar el patrimonio histórico.

A continuación fue el museo Ripley's Believe It or Not, el cual adquirió el vestido en 2016 por 4,8 millones de dólares, quien defendió que los daños venían de antes y que no fue cosa de Kimberly, lo cual hizo que Fortney les contradijese con más pruebas de que sí había sido la ostentación de la influencer la responsable de sus desperfectos. Entre medias, el Consejo Internacional de Museos prohibía usar prendas con valor histórico a cualquier celebrity.

Ahora, por fin, Kim Kardashian ha hablado y ha respondido las acusaciones, sobre todo por ser el momento en el que Marilyn llevó el vestido algo icónico. "La respeto mucho [a Marilyn] y entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos", ha comenzado diciendo en una entrevista con el programa Today la modelo de 41 años.

"Como el tema de este año [de la MET Gala] era tan estadounidense", ha continuado, refiriéndose a que era la Gilded Age norteamericana la temática del 2022, "pensé: ¿Qué es más estadounidense que Marilyn Monroe cantándole el Cumpleaños Feliz al presidente de los Estados Unidos?".

Kim Kardashian talks about wearing Marilyn Monroe’s iconic dress to the #MetGala and responds to accusations that she ruined it. pic.twitter.com/AVo1sSltUb — TODAY (@TODAYshow) June 21, 2022

Kim asegura que "lo más sorprendente" fue descubrir cuántos de sus más jóvenes seguidores desconocían quién fue la mítica actriz y que por eso se siente feliz de haber honrado su legado. Es en ese momento en el que cuenta que aquello tenía "un método".

"Me presenté a la alfombra roja en bata y babuchas y me puse el vestido cuando estaba en la parte de abajo de la alfombra, para luego subir las escaleras. Con toda probabilidad lo tendría puesto durante tres minutos o cuatro minutos, y luego ya me cambié en la parte superior de las escaleras", ha aclarado.

De hecho, responde con un rotundo "No" en cuanto las presentadoras sugieren que ella podría tener algo que ver con cualquier desperfecto. "Ripley’s y yo trabajamos mano a mano para que se tratase el vestido con guantes mientras me ayudaban a ponérmelo", ha finalizado.

Unas explicaciones que, sin embargo, no han convencido ni a las redes ni a Fortney, quien asegura estar cansado del tema, dejando caer que la entrevista y cómo se trata el tema, con tanta celeridad, estaba pactado con las entrevistadoras. Aparte, dice que los guantes no tienen nada que ver y que son las imágenes las que hablan por sí solas.