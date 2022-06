Marta López Álamo, feliz por el concurso de Kiko Matamoros así como por el acercamiento con sus hijos: "Los quiere y los adora"

Marta López Álamo se encuentra en el foco mediático gracias a la participación de su pareja, Kiko Matamoros, en Supervivientes 2022. Puesto que la modelo ejerce como defensora del colaborador en el plató.

La influencer comentó a los micrófonos de Europa Press la dificultad que le supone la exposición pública alejada de su pareja. "No me gusta mucho pero es lo que hay", confesó en relación a acaparar la atención de medios y sociedad.

"Lo estoy viendo muy bien la verdad, y esta última semana genial. Ha pescado hoy un pez", dijo Marta con una gran sonrisa y embriagada de orgullo.

El tertuliano está sorprendiendo gratamente a su pareja, tal y como ella misma muestra: "Estoy flipando, yo le daba bastante menos tiempo". No sin hacer también autocrítica del concurso: "Debería haber sobrepuesto las ganas de superarse a sí mismo y no haber ido en pro tanto de sus lesiones o limitaciones y decir, bueno como lo hacen otros me quedo tumbado".

Marta relata que se está viendo tal cual él es, y se ve esperanzada en que esto suponga en un futuro un acercamiento con su hijos: "Él los quiere, los adora. Me alegraría de todo lo que pasara que fuera positivo para todos".