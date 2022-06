Ibai Llanos confiesa que está cansado de recibir comentarios negativos sobre su físico: "Me genera inseguridad"

Ibai Llanos lo tiene todo bajo control, a menos de cinco días para La Velada. El combate de boxeo promete hacer historia de nuevo en su canal de Twitch y el streamer no puede estar más emocionado. Sin embargo, hay aspecto muy personal que le preocupa.

Se trata del conjunto que tiene que elegir para asistir al evento y a la alfombra roja organizada antes. El año pasado lució con orgullo un precioso traje, pero tuvo que aguantar muchos comentarios sobre su físico.

Sabiendo que esto se puede repetir este próximo sábado 25, ha reconocido en su último directo que está "preocupado": "Me genera inseguridad. Estoy muy cansado de tener que aguantar comentarios constantemente de mi físico y como voy vestido".

"Yo sé que un traje me va a quedar igual que a una persona delgada, pero de verdad no hace falta que nadie me repita lo feo que soy, lo gordo que estoy y lo mal que voy vestido según los cánones de no sé que", le ha pedido a sus seguidores.

Un importante mensaje que demuestra que a pesar de que se tome las bromas bien, todos los mensajes y comparaciones consiguen traspasar la pantalla y hacer daño al vasco. "Es cansino y no hace falta comentar lo que llevo puesto o lo que peso", ha añadido.

Ante estas palabras, que se han viralizado en Twitter, son muchos compañeros los que han querido quitarle hierro al asunto, mostrando outfits imposibles con los que presentarse al directo.

yo quiero que vengas me da igual tu outfit no te valoro por cómo vistas te valoro por cómo eres — Ibai (@IbaiLlanos) June 20, 2022

Todo el mundo preocupado por su outfit de la Velada y yo ya lo tengo: pic.twitter.com/ThqbacqiFz — Grefg =) (@TheGrefg) June 20, 2022

"Recuerda que eres una gran persona y vales mucho y el outfit que más te conviene es una sonrisa, cuídate mucho", ha escrito AuronPlay en su cuenta. El catalán asistirá también junto con otros grandes nombres de Twitch como TheGrefg o El Rubius. En total, más de 300 caras conocidas de internet estarán presentes como invitados VIP.