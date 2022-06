Eva Isanta rescata una imagen de su juventud: "He mejorado bastante, ¿no creéis?"

Este domingo, la actriz Eva Isanta ablandó el corazón de sus seguidores en Instagram al rescatar del baúl de los recuerdos una fotografía de cuando era un bebé, la cual acompañó con una profunda reflexión.

La intérprete de La que se avecina cumplió 51 años este fin de semana y, por ello, no dudó en compartir unas palabras de agradecimiento a la han acompañado, y siguen haciéndolo, en esta etapa de su vida.

"Gracias infinitas a la gente que comparte y ha compartido mi vida hasta aquí, estén cerca o no, y a todos los que me mandáis tanto amor desde muchos lugares del mundo", expresó la artista.

Isanta aseguró que pensaba brindar "por la vida" y por quienes forman parte de ella. Y, de paso, compartió un comentario sobre su infancia en tono de humor.

"Pues con los años, yo opino que he mejorado bastante… ¿no creéis? Al menos me lo propongo cada día", apuntó, recibiendo casi 4.000 'me gusta', así como cientos de felicitaciones.

Entre los mensajes de cariño están el de la directora de La que se avecina, Laura Caballero; o los de las actrices Itziar Castro, Vanesa Romero o Belinda Washington.