Valeria Mazza ha agradecido públicamente las muestras de cariño que ha recibido en las dos últimas semanas con motivo de la agresión que su hijo Tiziano Gravier sufrió a la salida de una discoteca en la ciudad de Rosario (Argentina).

El segundo hijo que tuvieron la modelo y su marido, el empresario Alejandro Gravier, fue brutalmente atacado el pasado 5 de junio cuando se disponía a volver a casa con su hermano Benicio.

Según relatan ambos, un grupo de desconocidos se les acercó y, prácticamente sin mediar palabra, le propinó una paliza al joven, de 20 años, que terminó en el hospital.

El deportista de élite sufrió una fractura de mandíbula con desplazamiento que los médicos han conseguido arreglar con dos cirugías en el Hospital Universitario Austral de Pilar, en la ciudad de Buenos Aires.

"Fueron momentos muy feos, de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha bronca e impotencia", ha relatado su madre a través de una serie de stories en Instagram.

"Tiziano va a estar bien, se está recuperando lento, con paciencia y mucho esfuerzo de su parte. Ha sido un golpe anímico enorme, para él, para Benicio que estuvo también en el ataque y para nosotros como familia", ha añadido la modelo.

Para Mazza es "un gran desafío" acompañar y atravesar juntos esta delicada situación. "Yo rezo todos los días porque esto no puede seguir pasando nunca más. Nunca más. Basta de violencia, por favor", ha dicho.

El joven, por su parte, habló de la agresión en una entrevista con Canas. "Yo no quiero revancha ni venganza. Lo único que me preocupa es que esto no pase más y que se resuelva al pie de la letra de lo que dice la Justicia", explicó.

El deportista recordó que delitos como este traen "consecuencias". "No puede seguir pasando que hagan algo así y sigan con su vida como si nada", denunció.

En la misma conversación, el joven reconoció que, tras sufrir la agresión, no sintió "dolor" debido a los efectos de la "adrenalina". No obstante, sí sabía que se trataba de "un golpe tremendo".