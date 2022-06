Moreno acortará los plazos para formar su nuevo gobierno en Andalucía antes de agosto

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y ganador de las elecciones autonómicas, Juanma Moreno, quiere acortar los plazos tras la amplia mayoría absoluta obtenida en las urnas este domingo 19 de junio para poner en marcha su nuevo Gobierno antes de final de julio, han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

El primer hito tras los comicios del 19-J será la constitución del Parlamento andaluz de la XII legislatura, fijado en el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas para las 12.00 horas del jueves 14 de julio y que deberá elegir a los miembros de la Mesa de la Cámara, incluida la persona que ostentará la Presidencia, que por primera vez en la historia de la autonomía recaerá en un diputado o diputada del PP-A.

A partir de la constitución del Parlamento, el Reglamento establece en su artículo 138 un plazo máximo de 15 días para que el presidente o presidenta de la Cámara proponga un candidato a la Presidencia de la Junta "previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria".

Ahí es donde el PP quiere acortar el plazo máximo previsto, que llevaría el debate de investidura hasta los días 29 y 30 de julio, para fijarlo a lo largo de la semana anterior. De esta forma, Moreno podrá ya como presidente electo de la XII legislatura designar a su Gobierno para que empiece a funcionar en la última semana de julio, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que para ser investido como presidente, Moreno necesitará mayoría absoluta en la primera vuelta, lo que conseguirá gracias al resultado obtenido en las urnas, sin necesitar el apoyo, ni siquiera en forma de abstención, de ninguna formación.

El Presupuesto de 2023, prioritario

Una de las primeras tareas del nuevo Ejecutivo será sin duda la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos para 2023. Moreno justificó en su día la convocatoria anticipada de los comicios precisamente en la necesidad de que Andalucía pudiera contar con nuevos presupuestos antes del próximo año para afrontar el difícil escenario económico provocado por el alza de la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania.

Moreno ha abierto las puertas este lunes en varias entrevistas concedidas a radios y televisiones a la posibilidad de seguir contando con miembros de Ciudadanos (Cs), un partido en "vías de extinción", en su nuevo Gobierno, porque en la formación naranja "hay personas con talento y cualidades como para estar" tanto en el primer como en el segundo nivel de la administración autonómica.

No obstante, el vicepresidente de la Junta en funciones y hasta este lunes líder andaluz de Cs, Juan Marín, ha descartado por completo la hipótesis de formar parte del futuro Gobierno del PP como independiente porque es una persona, dice, que cumple su "palabra" y, en consecuencia, no estará "en un gobierno donde no está mi partido".