La CNMC archiva el caso sobre el boicot que lanzó la ANC antes del juicio del procés contra productos no catalanes por su nulo impacto

En noviembre de 2018, a cuatro meses de que en febrero de 2019 empezará el juicio en el Tribunal Supremo contra responsables políticos del proceso independentista en Cataluña, se conocieron las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, varios consellers y los presidentes de la ANC y Omnium Cultural. En protesta por escritos que pedían décadas de cárcel para ellos, la Asociación Nacional Catalana decidió responder con una campaña para boicotear a empresas, productos y marcas no catalanas y, en particular, fabricadas por empresas pertenecientes al Ibex 35. Sin embargo, no tuvo ningún impacto, o tan poco como para hacer que este lunes la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) haya decidido dar carpetazo a la investigación que estaba llevando a cabo por si hubiera podido dañar la competencia.

"La CNMC considera que no existen evidencias de que la dinámica competitiva de los mercados se haya visto alterada como consecuencia de la campaña impulsada por la ANC. Por ello, procede al archivo de las actuaciones, al no concurrir los elementos necesarios para declarar una infracción del artículo 3 de la LDC", relativo actos de competencia desleal para falsear la libre competencia.

Con esta conclusión, la CNMC ha archivado una investigación contra la campaña "Consum Estratègic" que lanzó la ANC el 8 de noviembre de 2018, días después de conocerse las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del procés. "Tenía por objeto encauzar el comportamiento de los consumidores y empresas para que se abstuvieran de contratar productos o servicios ofrecidos por determinadas empresas, en especial las denominadas empresas del Ibex35, en favor de determinadas empresas con sede social en Cataluña por motivos ajenos a la competencia", recuerda la resolución de la CNMC sobre unos mensajes que se lanzaron en una web creada para ello, en "ferias y charlas de difusión" y otras "herramientas para mayor visibilidad y difusión".

Sin embargo, la CNMC ha decidido no ir más allá en su investigación para determinar daños por una alteración de la libre competencia, en un proceso que empezó en Cataluña, con la denuncia que presentó contra la ANC ante la Autoritat Catalana de Competència Foment del Treball Nacional. La patronal catalana también reclamó y obtuvo ante los tribunales la paralización de la campaña en diciembre de 2019 por su posible capacidad para alterar la competencia.

Gas, luz, telefonía o alimentación

Sin embargo, nada de esto ocurrió, señala la CNMC, que archiva la investigación tras preguntar a empresas y operadores afectados si "Consum Estratègic" les supuso algún perjuicio en el año que estuvo en pie.

"La CNMC ha solicitado información en relación con los servicios a los que iba dirigida la campaña, en particular los de suministro de electricidad y gas, telefonía móvil e internet, bancarios y financieros, aseguradoras y empresas de distribución minorista alimentaria" sobre "el eventual impacto de la campaña en su actividad comercial, marca y reputación", explica el regulador.

"Con carácter general, han manifestado que, de conformidad con sus datos de negocio internos y experiencia en el mercado correspondiente, no puede deducirse que la campaña analizada haya tenido impacto en los resultados de su actividad comercial".

La CNMC también ha analizado la evolución de las cuotas de mercado en los sectores 'afectados' para concluir que "la campaña 'Consum Estratègic' no ha tenido una incidencia significativa que permita aislarla como factor decisivo en el cambio de contrataciones".