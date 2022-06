Charlie Mesas, un joven trans, hace viral su poema sobre el colectivo LGTBI: "Feliz mes del nene que llora en el baño porque lleva falda"

Charlie Mesas, un joven trans de 18 años, publicó un vídeo la pasada semana en su cuenta de Instagram donde explicó lo que para él significa el mes del orgullo LGTBI1+.

"Feliz mes del amor y feliz mes del odio, felices los espejos rotos, feliz mes del nene que llora en el baño porque lleva falda [...]. Vamos a celebrar que Pablo Alborán tuvo que explicar que era homosexual, que Samuel murió, que a mí me han gritado, perseguido, acosado y dado de lado, que me he visto solo por ser diferente", así comenzó su vídeo que se viralizó superando las 46 mil visualizaciones en Instagram.

La publicación supera los 1.800 comentarios y entre ellos se encuentran los de personalidades reconocidas como Daniela Santiago, Itziar Castro o la activista trans Carla Antonelli que le dedicó un "que grande eres".

El joven lanza un potente mensaje en favor de la libertad de identidad: "No me llames valiente porque no es justo. Porque yo no soy más valiente que el que vive en el armario […] Esto no va de aplaudir a los valientes. Es que no habéis entendido nada. Esto va de que se deje de necesitar ser valiente, que solo queremos ser".

"Yo huyo, sí, es cierto, pero yo huyo de vosotros, de vuestras normas, de las causas que nos condenaron a los márgenes, que no era nuestra ni identidad ni nuestra orientación", sentenció Charlie en un mensaje directo a quienes no respetan a las personas del colectivo LGTBIQ+.

De forma emocionada el joven concluyó su poema: "El Orgullo no es para salir de los márgenes, es para reivindicarlos, es para hacerlos nuestra casa. Y no necesitamos vuestra validación. Necesitamos mirarnos a los ojos y que entendáis que no somos valientes. Estamos luchando por ser. Existiendo sin más".