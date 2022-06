Humans Fest organitza una projecció i un col·loqui amb motiu del 4º aniversari de l'Aquarius

Aquesta activitat just s'ha previst per a aquest divendres 17 de juny, a les 18.30 hores, al Col·legi Major Rector Peset.

En concret, es projectarà 'Libia: infierno sin salida', un documental sobre la situació de milers de persones recloses en els centres de detenció a Líbia, on la fustigació és constant i la milícia exerceix un paper interessat quant al trànsit de persones. De fet, hui en dia milers de persones refugiades malviuen allí en condicions inhumanes, segons ha explicat l'organització del festival en un comunicat.

La seua directora, Sara Creta, estarà present i participarà en un col·loqui posterior al que se sumarà Moses Von Kallon, representant de l'associació Aquarius supervivents. Moderat per la delegada de Metges Sense Fronteres a València, Mila Font, en la trobada es reflexionarà sobre l'actualitat en el Mediterrani i els efectes de les polítiques migratòries europees.

RECORDANT 'ESPERANZA DEL MEDITERRÁNEO'

Cal recordar que el vaixell de salvament Aquarius, de les ONG SOS Méditerranée i Médicos Sin Fronteras, va arribar a València amb més de 600 persones migrants rescatades en aigües de Líbia després de la negativa de les autoritats de Malta i Itàlia. Aquesta operació d'ajuda humanitària es va denominar 'Esperanza del Mediterráneo'. Tant la projecció com el col·loqui són d'assistència lliure i gratuïta.

El festival Humans Fest, organitzat per Fundació per la Justícia des de 2009, celebra la seua XIII edició gràcies al suport de la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València, la Diputació de València i Caixa Popular; a més de la col·laboració de més de 30 organitzacions i entitats; com també un ampli equip de persones voluntàries. À Punt, la radiotelevisió autonòmica valenciana, és el mig oficial del festival.