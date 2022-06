Alice Oseman, autora de 'Heartstopper': "Ver a un personaje como tú es importante, la representación cambia vidas"

La serie LGTBI que muchos necesitaban que los representara y acabara con las infancias y adolescencias robadas. Heartstopper entró rápidamente en el top 5 de series más vistas de Netflix con decenas de millones de horas reproducidas, incluso siendo una ficción con menos episodios y más cortos que sus competidoras.

Pero todo fenómeno de masas tiene un comienzo, y la literatura es el origen de esta historia que se centra en el amor y la salud mental de los jóvenes adultos. Alice Oseman es la autora de estos cómics y creadora de estos personajes que tantos corazones han conquistado, además de productora ejecutiva y escritora de la serie de Netflix, que ya ha renovado por una segunda y tercera temporada.

Empezó desde cero, publicando sus viñetas gratis en 2016 a través de Tumblr y Tapas, y su éxito terminó por llevar este amor adolescente a las páginas de volúmenes físicos -primero uno autopublicado y luego comercializado por una editorial-. Desde el despacho de su casa que usa para dibujar, Alice Oseman ha atendido a 20minutos para hablar sobre el camino que ha vivido con Heartstopper (Crossbooks, Planeta), que ha sido largo, pero nadie puede negar que ha cosechado sus frutos.

Alice Oseman Reino Unido, 16 de octubre de 1994 La literatura y los cómics siempre estuvieron en la sangre de esta autora británica, pero no fue hasta 2014 (a sus 20 años) cuando publicó su primera novela, 'Solitaire', protagonizada por el personaje de Tori Spring. Desde entonces, ya son siete las obras que ha escrito, y muchas de ellas forman parte del universo de 'Heartstopper'. Otras, sin embargo, son autobiográficas, como 'Sin amor', en la que cuenta su historia a través de un personaje asexual arromántico como ella.

¿Cómo se encuentra? Dijo en mayo que se iba a tomar un descanso de unos meses por estrés y agotamiento.Sí, la verdad es que están siendo tiempos estresantes. Pero estoy contenta de haber parado de hacer el cómic temporalmente, porque con todas las otras cosas que tengo en marcha habría sido imposible continuar. Así que es algo bueno haberme tomado un descanso y estoy deseando volver con Heartstopper más preparada y con un sentimiento más renovado.

¿Se debe quizá a la repercusión que ha tenido tras la emisión de la serie de Netflix?Es solo porque ha habido muchísimo trabajo que hacer con Heartstopper: los libros, la serie, hay muchas cosas ahora. Y todo el mundo quiere las cosas inmediatamente, claro. Hay mucho que hacer y tengo que intentar ir a mi ritmo.

¿Puede introducir Heartstopper para todas esas personas que aún no conocen la obra?Heartstopper es una serie de novelas gráficas para jóvenes adultos que sigue a Nick y Charlie, dos estudiantes que van a una escuela británica solo para chicos. Charlie es abiertamente gay y todo el mundo piensa que Nick es heterosexual. Nick juega en el equipo de rugby y es uno de los alumnos más populares, pero ambos se conocen cuando les hacen sentarse juntos en clase. Rápidamente se hacen amigos, y también rápidamente Charlie se enamora de Nick. Heartstopper es la historia de la floreciente relación de amor de Nick y Charlie y de todas las pruebas y adversidades a las que se enfrentan por el camino.

¿Cómo está viviendo todo este fenómeno con su obra?No esperaba llegar al punto en el que estoy ahora. Nunca esperé que Heartstopper fuera a explotar tanto como lo ha hecho. Es realmente emocionante. Me encanta ver a tanta gente encontrando felicidad en estos personajes que tanto amo, pero también es algo que me abruma. Es un poco estresante. Y también me entristece, de cierta manera, no ser capaz de tener el mismo tipo de interacción con los fans que tenía hace un par de años. Pero en general creo que está siendo una experiencia increíble y muy emocionante.

¿Qué le diría a todas esas personas que han visto la serie de Netflix pero no han leído los cómics aún?¡Oh, vaya! Esa es una buena pregunta… Me encantaría que la gente leyera los cómics, porque la serie de Netflix es muy similar. Creo que si disfrutaste de la serie, también te encantarán los cómics, porque tienen un tono parecido. Todo va sobre la felicidad de las personas queer y sobre encontrar esperanza, incluso a pesar las cosas serias y malas que pueden pasar en la vida de una persona. Así que dale una oportunidad, aunque nunca hayas leído una novela gráfica.

Consiguió su primer contrato editorial a los 17 años. ¿Siempre ha querido ser escritora?No, no siempre. Escribir fue solo un hobby durante mucho tiempo, solo algo que hacía por diversión. Pero cuando tenía 15 o 16 años mi escuela nos pidió que empezásemos a pensar en nuestras carreras y lo que haríamos en el futuro, y entonces me di cuenta de que la única cosa que quería hacer era escribir historias. Ese fue el momento en el que supe que quería intentarlo, convertir mi sueño en realidad. Y he tenido mucha suerte, porque sí, ese es ahora mi trabajo.

¿Qué autores le gustan? ¿Tiene referentes?Tengo tantos. Me he inspirado en tantas novelas gráficas durante años. Por ejemplo, Heartstopper está inspirado en gran medida por los mangas románticos que leía cuando era adolescente. Fruits Basket, que es un clásico, y muchos otros mangas japoneses de ese género que estaban en la biblioteca de mi colegio. Yo solía ir allí y sentarme a comer solo para leer todos esos cómics. Pero, actualmente, hay muchísimos más autores increíbles de novelas gráficas, y una de mis favoritas es Tillie Walden. Escribe y dibuja muchas historias queer, que son serias pero también tienen cierto realismo mágico. Están muy bien dibujadas sus historias, y también tienen mucha fuerza. Así que sí, me inspiro en muchas cosas diferentes.

¿Cómo nació Heartstopper?Nació de Solitaire, básicamente. Es mi primera novela para jóvenes adultos publicada en 2014, y está protagonizada por Tori Spring, la hermana mayor de Charlie [que también sale en la serie de Netflix]. Nick y Charlie aparecen en este libro ya como novios. Son una pareja muy cariñosa y muy comprensiva, como una especie de esperanza dentro de la historia. Pero, en cuanto terminé de escribir el libro, supe que tenía que contar la historia de Nick y Charlie, porque no se llega a saber nada sobre cómo se conocieron o cómo son en su relación, todo eso está fuera de la trama de Solitaire. Y ese es el motivo por el que quise crear Heartstopper.

¿Por qué decidió que fuera un cómic y no una novela?Bueno, durante tiempo la intenté planificar como una novela normal para jóvenes adultos, pero no funcionaba porque la estructura que quería para la historia de Nick y Charlie no encajaba del todo. No tiene como el inicio, desarrollo y final habitual de una novela, es más como una historia episódica. La trama va como de todos estos pequeños momentos en sus vidas mientras crecen, y es una historia bastante continua. Entonces me di cuenta de que ese formato encajaba mejor en un cómic, porque es algo que puede durar mucho tiempo y también tiene un estilo muy episódico, al menos mucho más que una novela. Así que sí, el cómic encajaba mejor en la estructura de la historia.

En 2018 se comercializó el primer volumen recopilatorio. ¿Cómo fue el proceso de pasar de publicar gratis online a venderlos?Fue una experiencia muy positiva. En primer lugar, hablé con mi agente sobre la publicación de Heartstopper y me dijo que, en Reino Unido, no había mercado para las novelas gráficas para jóvenes adultos. Lo cual era cierto, no había nada parecido a Heartstopper en ese momento, así que decidí autopublicar el primer volumen, e hice una campaña de Kickstarter en la que recaudé el dinero e imprimí yo misma 2.000 copias. Eso supuso mucho trabajo, pero fue una experiencia muy, muy positiva, y debido al éxito que tuvo, la editorial Hachette vio cuánta gente estaba interesada y me ofreció publicarlo tradicionalmente.

¿Conserva aún algunos de esos volúmenes autopublicados?Afortunadamente, no. Ya repartí todos, pero en 2018 tuve pilas y pilas de libros por toda mi casa. Fue una pesadilla.

En estos casi seis años desde que empezó a publicarse, ¿qué tipo de comentarios ha recibido?Muy positivos. Los fans de Heartstopper son un gran apoyo, y todos ellos disfrutan muchísimo del cómic y les encanta hablar de él. Es muy divertido leer los comentarios.

Nick y Charlie en el volumen 2 de 'Heartstopper'. CROSSBOOKS, PLANETA

¿También ha recibido mensajes de fans más mayores o de padres?Sí, recibo muchos mensajes de padres que están muy felices de que sus hijos hayan encontrado algo con lo que relacionarse, y padres que me dicen que Heartstopper les ha ayudado a entender un poco mejor a sus hijos. Es muy agradable oír eso.

En el cómic se tratan temas como la salud mental. ¿Siente que ha sido un tema tabú y que ahora está habiendo más representación?Sí. Creo que ahora hay bastante representación de la salud mental, sobre todo en la ficción para jóvenes adultos. Creo que la ficción para jóvenes adultos está allanando el camino en muchos sentidos para ese tipo de historias. Pero cuando decidí escribir sobre eso en Heartstopper quise abordarlo desde un punto de vista optimista, no quería que se centrara solo en todas las partes realmente malas de las enfermedades mentales. Iba a centrarse en la esperanza y la recuperación y en cómo Nick aprendía a apoyar a Charlie en lo que está viviendo. Y ese tipo de perspectiva sobre la salud mental no es algo que haya visto mucho en las historias. Supongo que Heartstopper es un poco diferente en ese sentido.

En Heartstopper hay una amplia representación del colectivo LGTBI, ¿de dónde viene su inspiración?De todas partes, en realidad. Siempre he escrito personajes homosexuales en mis historias. Otros de mis libros, como Radio silencio y Sin amor [ambos publicados en España por Fandom Books], tienen personajes homosexuales, pero las historias no son románticas, y Heartstopper sí lo es. Así que he usado muchas cosas del mundo real: el colegio, que está basado en mi propia escuela, las actitudes de los otros estudiantes o la homofobia son bastante similares a lo que era cuando yo iba a clase. Así que la inspiración viene de todas partes.

¿Cree que la representación en la cultura puede cambiar vidas?Sí, eso creo. Creo que es muy empoderador, especialmente para los jóvenes, verse a sí mismos en una historia. Te hace sentir que no estás solo. Creo que, para muchos adolescentes que se dan cuenta de que son LGTBI o que están pasando por algo como una enfermedad mental, ver a un personaje que también está lidiando con eso es algo realmente importante. Y definitivamente cambia vidas.

Nick y Charlie en el volumen 2 de 'Heartstopper'. CROSSBOOKS, PLANETA

Ya contó su historia en su novela Sin amor, ¿pero no pensó en incluir a un personaje asexual arromántico como usted en Heartstopper?Sí, lo pensé. Es difícil, pero en realidad quiero hacerlo. Creo que voy a intentar incluir un personaje asexual en el próximo volumen de Heartstopper, aunque es que no hay mucho espacio para muchos personajes más, ya hay bastantes. Pero cruzo los dedos para conseguirlo de alguna manera, porque es muy importante para mí.

¿Cómo es su relación con España? Porque el país aparece varias veces en la historia.¡Sí! El padre de Charlie es de España [y sus abuelos viven en Andalucía]. Y Nick también va de viaje a Menorca. Yo he estado en Menorca y Mallorca muchas veces y también he estado en la península. Me gustaría ir más, ver más de España.

¿Vendrá en el futuro, quizá a una firma de libros?Actualmente no hay planes de hacerlo, pero me encantaría. Quizá algún día en el futuro, sería genial.