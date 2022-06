María Hervás, en 'El hormiguero': "La mitad de los días me levanto sin ganas de ser actriz"

El hormiguero contó este miércoles con una doble visita, la de María Hervás y Antonio Pagudo, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Por los pelos, una historia de autoestima.

La comedia, que se estrenará en cines el 12 de agosto, habla sobre el trauma de quedarse calvo y los viajes que hacen miles de personas a Turquía para ponerse injertos.

Vemos el trailer de "Por los pelos, una historia de autoestima", la nueva película protagonizada por @pagudo y María Hervás #HervásPagudoEHhttps://t.co/KOoWgvnTnD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 15, 2022

Hervás sorprendió a Pablo Motos y a sus espectadores al reconocer que "la mitad de los días me levanto sin ganas de ser actriz". La invitada explicó que "de mi profesión, lo que menos me cuesta es actuar, el resto, sí".

Además, la intérprete también señaló que "me flipa hacer castings. Te dan un punto de alerta para que te den el papel al que te has presentado, es que descubres cosas de ti misma que no conocías".

Tampoco escatimó en piropos hacia su compañero: "Es uno de los hombres más guapos de España. Sobre todo cuando no se da cuenta", señaló Hervás.